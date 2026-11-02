Kosmos za stodołą w Stalowej Woli

Zapytam tak: nie dlaczego, ale po co napisała pani taką akurat książkę?

- Proste i trudne pytanie. Łatwiej byłoby odpowiedzieć: dlaczego. Napisałam ją po to, by uruchomić wyobraźnię. By pokazać, że wielkie marzenia nie potrzebują wielkiego miasta. Że przyszłość można tworzyć tutaj, w Stalowej Woli, zamiast czekać, aż wydarzy się gdzieś indziej.

Każde opowiadanie niesie ze sobą jakieś przesłanie. Chciałam też zostawić czytelnika z pytaniami o nasze wybory, wartości i cenę marzeń. Bo nawet najpiękniejsza wizja przyszłości ma swój ludzki wymiar: odwagę, wątpliwości, poświęcenie. Interesuje mnie nie tylko to, dokąd możemy dojść, ale też, kim stajemy się po drodze.

Człowiek i człowieczeństwo w ogóle, nasze współczesne ludzkie dylematy są w centrum tych pani opowiadań, choć wiele też w nich najnowocześniejszej technologii, ze sztuczną inteligencją na czele...

- Tak, najważniejsi są ludzie. Kosmos, sztuczna inteligencja i Stalowa Wola przyszłości tworzą scenerię, ale prawdziwa historia rozgrywa się w człowieku. Technologia potrafi zmienić świat. Pytanie, czy my, zmieniając go, nie zgubimy samych siebie.

Czy główne wątki w każdym z opowiadań mają jakąś inspirację, z czegoś wynikają? Czy pomagała pani wspomniana AI?

- Główne wątki zrodziły się z moich przemyśleń i wyobraźni. Na co dzień zajmuję się projektami rozwojowymi w Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, także związanymi z sektorem kosmicznym. W ramach SPACE4TALENTS tworzymy SPACELAB– przestrzeń, w której młodzi ludzie, nauka, biznes i samorząd mają spotykać się nie tylko przy stole, ale przede wszystkim wokół pomysłów, które można naprawdę zrealizować. Pomyślałam: skoro próbujemy budować taką przyszłość w rzeczywistości, dlaczego nie pójść o krok dalej w literaturze? AI wspierała mnie na pewnych etapach pracy nad tekstem, ale pomysły, wybory bohaterów i sens tych historii są moje. Technologia była narzędziem, nie autorem.

Jak długo pracowała pani nad „Opowieściami ze SPACELAB-u”?

- Sama koncepcja zajęła mi około trzech tygodni. Potem przyszło szlifowanie: sprawdzanie rytmu, dialogów, sensu każdego zdania. Kilkakrotnie przeczytałam wszystkie opowiadania na głos. Może odzywa się tu moja aktorska natura – tekst musi nie tylko dobrze wyglądać na papierze, ale też dobrze brzmieć. Całość zajęła mi około pięciu miesięcy; pracowałam nad nią od kwietnia do lipca tego roku.

W tych opowiadaniach pełno jest skomplikowanych naukowych i technicznych terminów. Wszystkie mają odpowiedniki w rzeczywistości, czy niektóre pani po prostu wymyśliła dla potrzeb narracji?

- Większość ma odpowiedniki w rzeczywistości albo wyrasta z istniejących technologii. Czasem nadawałam urządzeniom własne nazwy lub rozwijałam ich możliwości. Lubię ten moment, gdy czytelnik zaczyna się zastanawiać: to jeszcze fantastyka czy już całkiem realna przyszłość?

W opowiadaniach jest bardzo dużo dialogów. To był świadomy zabieg?

- Tak, świadomie postawiłam na dialogi. Chciałam, żeby opowiadania miały tempo i napięcie, a nie przypominały instrukcji obsługi przyszłości. Dialog pozwala pokazać jednocześnie technologię, emocje i konflikt. Czasem jedno dobrze wypowiedziane zdanie mówi więcej niż strona opisu.

Któreś opowiadanie lubi pani szczególnie?

- Najbliższy jest mi „Orbit”. To historia Hani, dziewczynki z niepełnosprawnością, która dzięki specjalnej laboratoryjnej uprzęży, sztucznej inteligencji i narzędziom umożliwiającym kreowanie wirtualnej rzeczywistości, może niemal naprawdę stanąć na innych planetach i zobaczyć prawdziwy kosmos. Chciałam pokazać, że ograniczenie nie musi oznaczać końca marzeń. Czasem potrzebujemy technologii, czasem drugiego człowieka, ale zawsze tej własnej iskry, która każe spróbować.

W opowiadaniach nie ma żadnych wątków erotycznych, które przecież dobrze się sprzedają. Dlaczego?

- Pisałam z myślą o różnych czytelnikach, również o młodzieży. W tych historiach ważniejsze były dla mnie inne napięcia: między ambicją a bliskością, postępem a odpowiedzialnością. Wątki erotyczne świadomie zostawiłam poza nimi. Za to pojawią się w kolejnej książce, „Niebezpiecznie blisko”, thrillerze z elementami science fiction, który właśnie powstaje.

A dlaczego nie poszła pani taką drogą: w Stalowej Woli ląduje UFO i to właśnie tutaj następuje kontakt z pozaziemską cywilizacją?

- Bo to byłoby zbyt proste. Wprost banalne (śmiech). Znacznie ciekawsze wydaje mi się pytanie, co niezwykłego mogą zrobić ludzie, którzy już tu mieszkają. Nie potrzebujemy lądowania UFO, żeby w Stalowej Woli wydarzyło się coś niezwykłego.

W dialogach jest kilka perełek w rodzaju: „kosmiczny kolonializm w uprzejmym opakowaniu”, „Nie chcę być wielki. Chcę wrócić do domu i zjeść z matką jajecznicę”. To wszystko pani sama wymyśliła?

- W dużej mierze tak (śmiech). Wspierałam się AI, również przy pracy nad dialogami, ale ich sens, charakter i te mocniejsze myśli wychodziły ode mnie. Czasem długo szukałam jednego zdania, które uniesie cały dylemat bohatera. Lubię, kiedy słowa zostają z czytelnikiem dłużej niż sama scena. No i ta przysłowiowa „jajecznica” była definitywnie moja.

Bardzo zależało pani na pierwszych zdaniach opowiadań, by już na początku „kupić” czytelnika? Przyznam, że są frapujące, choćby to z pierwszego opowiadania noszącego tytuł „Ascent”: „U nas za stodołą zawsze było coś więcej niż las.” Skąd ta stodoła?

- Kilka miesięcy temu zobaczyłam informację o konkursie literackim pod hasłem „U nas za stodołą”, na opowiadanie fantastyczne, science-fiction lub horror, którego fabuła rozgrywać się będzie w realiach polskiej wsi lub miasteczka. W konkursie ostatecznie nie wystartowałam, ale to był impuls do napisania pierwszej kosmicznej historii. Spodobała mi się na tyle, że powstały kolejne. A stodoła? Stalowa Wola wyrasta przecież z krajobrazu Puszczy Sandomierskiej. Za stodołą był las. Pomyślałam więc: a jeśli za tym lasem jest coś jeszcze? I wyobraźnia zrobiła resztę.

Czytając te opowiadania, ukułem sobie termin „realizm kosmiczny”, choć osadzony twardo na Ziemi. Pasuje pani?

- Pasuje, choć ja nazwałabym to raczej spotkaniem rzeczywistości z wyobraźnią. Sto lat temu Stalowej Woli jeszcze nie było. Kto wtedy uwierzyłby, że pośród lasów powstanie nowoczesne miasto? Sam pomysł budowy Stalowej Woli był przecież na swój sposób „z kosmosu”: w puszczy, na piaskach, od podstaw stworzyć wielki zakład i całe miasto. To była odwaga wyobraźni połączona ze zdolnością działania. Dziś mamy nowe technologie, kompetencje i możliwości współpracy. Możemy więc nie tylko marzyć o innowacjach, ale stworzyć im warunki, by mogły narodzić się właśnie tutaj.

A co będzie za kolejne sto lat? W opowiadaniach pokazuję zarówno szanse, jak i zagrożenia. Nie piszę prognozy. Raczej prowokuję do myślenia, jaką przyszłość chcielibyśmy stworzyć.

W pani pierwszym opowiadaniu Centralny Okręg Przemysłowy i Stalowa Wola to inspiracja bardziej kosmicznych sił niż wicepremiera Kwiatkowskiego. Zamachnęła się pani na mit założycielski naszego miasta. Ładnie to tak?

- Trochę się zamachnęłam (śmiech), ale nie na samą ideę założycielską. Raczej chciałam spojrzeć na nią z innej strony. Przecież za powstaniem miasta stali ludzie, którzy zobaczyli potencjał tam, gdzie inni widzieli las i piasek. Potrafili przyciągnąć kolejnych i zamienić wizję w rzeczywistość. To chyba najciekawszy element tej historii – i bardzo aktualna lekcja dla nas obecnie.

Relacje człowieka z maszyną, to też jeden z motywów pani opowiadań. Mnie przypomniało się wtedy jedno z opowiadań Stanisława Lema, sfilmowane zresztą, o pilocie Pirxie, w którym człowiek pokonuje człowieka-maszynę swoją... poczciwością, brakiem zdecydowania, słabością nawet.

- I właśnie w tym tkwi siła człowieka. Talent, wiedza i technologia są niezwykle ważne, ale nie mogą przesłonić emocji, wrażliwości czy zdolności do zawahania się. Czasem to, co z perspektywy maszyny wygląda na słabość, jest naszym największym atutem. Jeśli w pogoni za sukcesem zapomnimy o człowieczeństwie, możemy wygrać technologicznie, a przegrać jako ludzie.

Ostatnie opowiadanie kończy pani słowami, że „Kiedy talent stał się wszystkim, człowiek przestał być potrzebny”. Grozi nam coś takiego?

- To celowo przewrotne zdanie. Chciałam, by czytelnik sam odpowiedział sobie, gdzie przebiega granica między rozwijaniem talentu a sprowadzeniem człowieka wyłącznie do jego użyteczności. Nie potrzebujemy wody skażonej meteorytem, żeby zauważyć, jak łatwo w codziennym pośpiechu odsunąć na bok rodzinę, przyjaźń czy empatię. Rozwój ma sens wtedy, kiedy służy ludziom, a nie kiedy ludzie stają się jedynie środkiem do celu.

Jaka będzie Stalowa Wola za sto lat?

- Mam nadzieję, że nowoczesna, odważna i pełna możliwości, ale przede wszystkim ludzka. Pamiętam badania sprzed kilku lat, w których pytaliśmy mieszkańców, jak chcieliby, żeby postrzegano Stalową Wolę. Najczęściej odpowiadali: jako miasto nowoczesne. Dla mnie nowoczesność to jednak nie tylko laboratoria i zaawansowane technologie. To także miasto, w którym młody człowiek widzi dla siebie przyszłość i nie musi wyjeżdżać, żeby realizować swoje ambicje.

Kto piętnaście lat temu przewidziałby, jak bardzo sztuczna inteligencja wejdzie w naszą codzienność? Świat zmienia się szybciej niż nasze wyobrażenia o nim. Dlatego nie próbowałabym rysować Stalowej Woli za sto lat z dokładnością do budynków czy urządzeń. Wolałabym, żebyśmy już dziś rozwijali w niej ciekawość, talenty i odwagę do tworzenia rzeczy, których jeszcze nie potrafimy nazwać.

Przypominam sobie, że dobre pół wieku temu, gdy w szkole rysowaliśmy Stalową Wolę przyszłości, to bardzo dużo było helikopterów na dachach. Tak widzieliśmy nowoczesność.

- I proszę, część tych wizji już się spełnia. Drony, które kiedyś wyglądały jak rekwizyty z filmów science fiction, stały się codziennością. W filmach „STAR WARS” były takie latające kule szpiegule podobne do dronów. Podobnie tablety, które do złudzenia przypominają urządzenia z dawnych odcinków „Star Treka”. Najbardziej fascynuje mnie to, że granica między fantazją a rzeczywistością ciągle się przesuwa. Być może dzisiejszy pomysł nastolatka ze Stalowej Woli za kilkadziesiąt lat będzie czymś zupełnie zwyczajnym.

Czy mamy się jej obawiać, przyjdą nowe wojny i konflikty? A może czeka nas bunt maszyn, i człowiek zostanie ich niewolnikiem?

- Kreśli pan same czarne scenariusze (śmiech). Ja wierzę, że ostatecznie najważniejszy pozostanie człowiek. Nie dlatego, że zawsze jest silniejszy czy bardziej racjonalny od maszyny. Właśnie dlatego, że potrafi współczuć, wątpić, kochać i zmienić zdanie. I paradoksalnie także popełniać błędy. A co ważniejsze wyciągnąć z tego cenną lekcję dla siebie oraz wnioski na przyszłość. Technologia powinna poszerzać nasze możliwości, a nie odbierać nam odpowiedzialność za świat, który tworzymy.

Jak najkrócej zareklamowałaby pani te opowiadania?

- To pięć opowieści o tym, że kosmos może zaczynać się znacznie bliżej, niż myślimy – nawet za stodołą w Stalowej Woli. I że w każdej, nawet najbardziej futurystycznej przyszłości, najważniejsza historia jest zawsze o człowieku.

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