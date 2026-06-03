Kosmos inspirował młodzież. Konferencja „ASTROMŁODZI” w Stalowej Woli

Celem konferencji było promowanie nauki, nowych technologii oraz zainteresowań związanych z kosmosem i inżynierią. Podczas otwarcia organizatorzy podkreślali znaczenie rozwijania kompetencji przyszłości oraz wspierania młodych ludzi w odkrywaniu ich pasji.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa oraz środowiska akademickiego. Goście zwracali uwagę na rolę edukacji technologicznej i znaczenie podobnych inicjatyw dla rozwoju regionu.

Program konferencji wypełniły prelekcje ekspertów związanych z sektorem kosmicznym i nowoczesnymi technologiami. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o edukacji kosmicznej, projektowaniu rakiet oraz możliwościach rozwoju przemysłu high-tech na Podkarpaciu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także kosmiczny quiz z nagrodami oraz konkurs fotograficzny. Młodzi uczestnicy mogli również zapisać się na warsztaty budowy rakiet, które pozwolą im zdobyć pierwsze praktyczne doświadczenia związane z inżynierią kosmiczną.

Organizatorzy podkreślają, że konferencja była nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale także inspiracją do rozwijania zainteresowań naukowych i technologicznych. Wydarzenie pokazało, że młodzież ze Stalowej Woli chętnie angażuje się w projekty związane z innowacjami i nowoczesną gospodarką.

Partnerami konferencji byli Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Polskie Towarzystwo Rakietowe, ESERO Polska, Sport i Rekreacja Stalowa Wola, Konesso oraz Kino Helios. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Fot. UM Stalowa Wola