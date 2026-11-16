Kosmiczna energia młodych talentów w Stalowej Woli! NASA Space Apps Challenge 2026 za nami

NASA Space Apps Challenge od lat przyciąga osoby zainteresowane nauką, programowaniem, projektowaniem i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Stalowowolska edycja po raz kolejny pokazała, jak duży potencjał drzemie w młodym pokoleniu.

Dwa dni pracy nad wyzwaniami NASA

Przez dwa dni uczestnicy pracowali w zespołach nad rozwiązaniami rzeczywistych wyzwań naukowych i technologicznych, wykorzystując otwarte dane NASA oraz jej partnerów.

Blisko jedna trzecia spośród 241 uczestników pochodziła z naszego regionu. W pracach nad projektami zespoły wspierało 34 mentorów reprezentujących środowiska naukowe, technologiczne i biznesowe. W organizację hackathonu zaangażowało się 45 wolontariuszy, a projekty finałowe oceniło 8 jurorów.

Hackathon był okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia, rozwijania kompetencji i współpracy z osobami o podobnych zainteresowaniach.

20 000 zł w puli nagród. Poznaliśmy zwycięzców!

Tegoroczna edycja odbywała się w dwóch kategoriach konkursowych – technologicznej i artystycznej. Po prezentacjach projektów i obradach jury poznaliśmy laureatów.

Kategoria technologiczna

I miejsce – lunar worms

Dominika Dela, Joanna Zając



II miejsce – MODI

Mikolaj Maziarek, Dawid Chudzik, Oliwier Kwiatkowski, Ihnat Vyhuliar



III miejsce – Pikachu Space Agency

Tomasz Płonka

Kategoria artystyczna

I miejsce – Spejsonowie

Oskar Chmiel, Wiktor Stachula, Bartłomiej Czarnecki, Kacper Stachula, Eryk Granda, Dawid Sonka



II miejsce – Carrotly

Tomasz Kisiel, Filip Kostecki, Klaudia Nytko, Tomasz Sikora



III miejsce – Terrorigrades

Karolina Cupiał, Marta Płonka

Wyróżnienia

Wyróżnienie Formal Foundry – Artemis 67

Franciszek Świerta, Vedansh Kumar, Bartek Kozłowski



Wyróżnienie E-Orzecznik – Carinae

Aleksander Płomiński, Mateusz Walenda



Wyróżnienie Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego– Bezrobotni ale obrotni

Adrianna Urszula Pańszczyk, Maja Szewczyk, Natan Jakub Pańszczyk, Patrycja Ryś,

Dzięki dodatkowemu wsparciu partnerów uczestnicy zyskali możliwość dalszego rozwijania swoich pomysłów i kompetencji.

Partner główny i patroni honorowi wydarzenia

Partnerem głównym NASA Space Apps Challenge 2026 w Stalowej Woli było Województwo Podkarpackie. Wydarzenie uzyskało patronaty honorowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Edukacji, Parlamentu Europejskiego, Polskiej Agencji Kosmicznej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz NASK – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu SPACE 4 TALENTS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – Działania Innowacyjne (EUI-IA).

Stalowa Wola konsekwentnie inwestuje w przyszłość młodych ludzi

Organizacja NASA Space Apps Challenge to kolejny przykład działań Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz rozwoju lokalnego ekosystemu innowacji oraz budowania współpracy między edukacją, nauką i biznesem.

– W Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsekwentnie stawiamy na rozwój młodych talentów i tworzenie im możliwości zdobywania kompetencji przyszłości. Szczególnie cieszy nas fakt, że blisko jedna trzecia uczestników tegorocznego NASA Space Apps Challenge pochodziła z naszego regionu. To dla nas ogromny sukces i potwierdzenie, że skutecznie docieramy do lokalnej młodzieży, rozbudzamy jej zainteresowanie nauką i nowoczesnymi technologiami oraz dajemy realne możliwości rozwoju na światowym poziomie. Młodzi ludzie mogą właśnie tutaj, w Stalowej Woli, uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach, pracować nad globalnymi wyzwaniami i zdobywać doświadczenie potrzebne do realizacji własnych pomysłów. Wierzymy, że inwestując w młodych ludzi, inwestujemy w przyszłość Stalowej Woli i całego regionu – podkreśla Jacek Śledziński, Prezes Zarządu Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Dla wielu młodych osób udział w hackathonie może być pierwszym krokiem do kariery w branży technologicznej, naukowej lub kosmicznej. W ciągu dwóch dni uczestnicy mieli okazję przejść od pomysłu do prezentacji przed jury i skonsultować swoje rozwiązania z mentorami.