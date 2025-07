14 lipca 2025

Kosiarka wjeżdża na Błonia! Dlaczego łąka musi być koszona?

Na Błoniach rozpoczęły się prace związane z koszeniem łąki. Choć dla wielu mieszkańców to zwykły zabieg porządkowy, w rzeczywistości pełni on znacznie ważniejszą rolę – to element działań na rzecz ochrony bioróżnorodności tego terenu.