Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
5.0 / 5
Rudnik nad Sanem 3 października 2025

Kopki. Kontrabanda z nieba. Balon i 200 tys. zł strat dla państwa

Policjanci z Niska rozwikłali zagadkę tajemniczego balonu, który w niedzielę (28 września) spadł na pole w miejscowości Kopki. Jak się okazało, nie był to zwykły balon - w środku znajdował się karton z papierosami bez polskich znaków akcyzy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Funkcjonariusze zabezpieczyli w nim 35 tysięcy sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych. Wkrótce na miejsce podjechał samochód, w którym znajdowało się trzech pasażerów ubranych w bluzy z napisem „służba leśna”. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Podczas kontroli okazało się, że to nie żadni strażnicy - w aucie ukryli kolejne 70 tysięcy sztuk papierosów.

Zatrzymano 58-latka, 19-latka i 42-letnią kobietę - wszyscy pochodzą z województwa podlaskiego. Jak ustalili śledczy, przyjechali do Kopek, by odebrać swoją nietypową „przesyłkę”.

Na tym jednak sprawa się nie skończyła. W mieszkaniach podejrzanych policjanci znaleźli następne paczki - w sumie ponad 64 tysiące sztuk papierosów. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli aż 169 520 sztuk nielegalnych wyrobów.

Według wyliczeń, gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 200 tysięcy złotych z tytułu nieopłaconych podatków i akcyzy.

Cała trójka usłyszała już zarzuty paserstwa akcyzowego i celnego. Grożą im wysokie grzywny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zdewastowano ławki w rudnickim parku
Rudnik nad Sanem
Zdewastowano ławki w rudnickim parku
Przedszkole w Chwałowicach oficjalnie otwarte
Radomyśl nad Sanem
Przedszkole w Chwałowicach oficjalnie otwarte
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
Czy doszło do próby porwania dziecka w Stalowej Woli?
Stalowa Wola
Czy doszło do próby porwania dziecka w Stalowej Woli?
Pływalnia nie jest z… gumy
Stalowa Wola
Pływalnia nie jest z… gumy
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Stalowa Wola
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Rudnik nad Sanem
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II
Rudnik nad Sanem
Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu