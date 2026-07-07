Kopecka Biesiada. Koncerty, loteria i dobra zabawa

Impreza rozpocznie się o godz. 15 oficjalnym powitaniem gości. Pół godziny później na scenie zaprezentuje się grupa wokalno-kabaretowa „Siódemki”, a o 16.15 wystąpi gawędziarka Anna Szewczyk. O 17 publiczność będzie mogła posłuchać Kapeli Ludowej i Męskiej Grupy Śpiewaczej z Woli Zarczyckiej, natomiast godzinę później wystąpi grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Kopkach.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół ROMPEY, którego koncert zaplanowano na godz. 19. O 20 odbędzie się loteria główna „Kopecki Szczęśliwy Los”, a od 21 uczestnicy będą mogli bawić się podczas dyskoteki pod gwiazdami z zespołem Gremlins & Wild.

Na uczestników czekać będzie również wiele dodatkowych atrakcji. Organizatorzy przygotowali bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, animacje dla dzieci, konkurencje sprawnościowe, karuzelę, fotobudkę 360, wystawę samochodów zabytkowych oraz strefę gastronomiczną „Aniela”. Nie zabraknie także słodkiego stołu przygotowanego przez Radę Rodziców.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak.