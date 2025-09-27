Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
27 września 2025

Koordynator w przychodniach POZ z gwarancją finansowania. Od października nowe zasady

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że finansowanie pracy koordynatorów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pozostaje zagwarantowane. Funkcja ta działa w systemie od 2021 roku i - jak podkreśla NFZ - będzie nadal wspierana.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Koordynator to osoba, która pomaga pacjentowi poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, m.in. organizuje badania, konsultacje czy umawia wizyty. Od października 2022 r. w ramach tzw. opieki koordynowanej, przychodnie mogą otrzymywać dodatkowe środki na realizację tych zadań.

– Utrzymujemy motywacyjny charakter ryczałtu na koordynatora. Od początku mówiliśmy, że to dodatek na czas określony, którego celem jest zachęcenie nowych placówek do włączenia się w system – podkreśla Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Co się zmieni od 1 października 2025 roku?

  • finansowanie obejmie wszystkich pacjentów, w tym także dzieci (do tej pory dotyczyło osób dorosłych),

  • placówki, które wejdą w opiekę koordynowaną, otrzymają miesięczny ryczałt na koordynatora (ok. 7,7 tys. zł dla przychodni z populacją do 5 tys. pacjentów), wypłacany przez pół roku od podpisania umowy,

  • poza wynagrodzeniem koordynatora, NFZ przewiduje dodatkowe środki na pakiety badań, konsultacje specjalistyczne, porady kompleksowe lekarzy rodzinnych oraz edukacyjne i dietetyczne.

Rośnie liczba placówek włączających się w system

Według danych NFZ, w 2024 r. w ramach opieki koordynowanej przychodnie POZ otrzymały łącznie ponad 546 mln zł. Tylko w pierwszym kwartale 2025 r. było to już 148,2 mln zł.

Na dziś podpisano prawie 3 tys. umów na realizację opieki koordynowanej - to ok. 48 proc. wszystkich kontraktów POZ. Dzięki temu opieką objęto już 20,6 mln pacjentów, czyli blisko 60% osób zapisanych do przychodni w całym kraju.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Magda Stachula gościem Nocy Bibliotek w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Magda Stachula gościem Nocy Bibliotek w Stalowej Woli
Różowy październik na Podkarpaciu
Różowy październik na Podkarpaciu
Stalowa Wola stawia na tradycję. W czwartek konferencja o kulturze lasowiackiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola stawia na tradycję. W czwartek konferencja o kulturze lasowiackiej
Święto Ziemniaka w Skowierzynie - muzyka, konkursy i atrakcje dla całej rodziny
Zaleszany
Święto Ziemniaka w Skowierzynie - muzyka, konkursy i atrakcje dla całej rodziny
Sarny, pośpiech i zasłabnięcie - pięć wypadków jednego dnia
Stalowa Wola
Sarny, pośpiech i zasłabnięcie - pięć wypadków jednego dnia
Czy nad Stalową Wolą przeleciały dwa uzbrojone rosyjskie drony?
Stalowa Wola
Czy nad Stalową Wolą przeleciały dwa uzbrojone rosyjskie drony?
Utrudnienia na drodze Zdziary - Banachy. Ruszają prace bitumiczne
Utrudnienia na drodze Zdziary - Banachy. Ruszają prace bitumiczne
Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach
Harasiuki
Obchody rocznicowe na cmentarzu wojennym w Banachach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu