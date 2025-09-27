Koordynator w przychodniach POZ z gwarancją finansowania. Od października nowe zasady

Koordynator to osoba, która pomaga pacjentowi poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, m.in. organizuje badania, konsultacje czy umawia wizyty. Od października 2022 r. w ramach tzw. opieki koordynowanej, przychodnie mogą otrzymywać dodatkowe środki na realizację tych zadań.

– Utrzymujemy motywacyjny charakter ryczałtu na koordynatora. Od początku mówiliśmy, że to dodatek na czas określony, którego celem jest zachęcenie nowych placówek do włączenia się w system – podkreśla Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Co się zmieni od 1 października 2025 roku?

finansowanie obejmie wszystkich pacjentów, w tym także dzieci (do tej pory dotyczyło osób dorosłych),

placówki, które wejdą w opiekę koordynowaną, otrzymają miesięczny ryczałt na koordynatora (ok. 7,7 tys. zł dla przychodni z populacją do 5 tys. pacjentów), wypłacany przez pół roku od podpisania umowy,

poza wynagrodzeniem koordynatora, NFZ przewiduje dodatkowe środki na pakiety badań, konsultacje specjalistyczne, porady kompleksowe lekarzy rodzinnych oraz edukacyjne i dietetyczne.

Rośnie liczba placówek włączających się w system

Według danych NFZ, w 2024 r. w ramach opieki koordynowanej przychodnie POZ otrzymały łącznie ponad 546 mln zł. Tylko w pierwszym kwartale 2025 r. było to już 148,2 mln zł.

Na dziś podpisano prawie 3 tys. umów na realizację opieki koordynowanej - to ok. 48 proc. wszystkich kontraktów POZ. Dzięki temu opieką objęto już 20,6 mln pacjentów, czyli blisko 60% osób zapisanych do przychodni w całym kraju.