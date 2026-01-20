Kontrowersje wokół p.o. drektora SPZOZ Michała Stachowa

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Stalowej Woli, Michał Stachów, wcześniej związany był z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, posiada wykształcenie z zakresu zarządzania i ochrony zdrowia oraz doświadczenie menedżerskie w sektorze medycznym.

20 stycznia radna Rady Miejskiej Urszula Tatys zwołała konferencję prasową, na której wyraziła swoje wątpliwości wobec powołania Stachowa.

- Decyzja o powołaniu pana Michała Stachowa na stanowisko p.o. Dyrektora SPZOZ jest wysoce wątpliwa, budzi szereg pytań, zarówno natury merytorycznej, jak i natury etycznej. Tak naprawdę nie wiemy skąd się wziął pan Michał Stachów w naszym mieście, nie wiemy kto pisał mu rekomendacje jego kandydatury na to stanowisko. W mojej ocenie jest to eksperyment kadrowy na systemie ochrony zdrowia w Stalowej Woli, na który nie możemy się zgodzić ani jako radni, ani jako członkowie Rady Społecznej Ambulatorium, ani jako mieszkańcy - mówiła Tatys.

Radna kwestionowała również informacje o doświadczeniu Stachowa oraz jego działalność w mediach społecznościowych.

- W przekazach oficjalnych pan Michał Stachów przedstawiany jest jako menadżer o wysokich kwalifikacjach, z wieloletnim doświadczeniem. Natomiast jeżeli przejrzymy jego portfolio to niestety te kwalifikacje nie są już takie wysokie... Również etycznie pan Michał Stachów nie jest osobą jednoznaczną w placówkach medycznych, szpitalach są naprawdę wygórowane zasady dotyczące etyki, zero dyskryminacji pod względem rasy, koloru skóry, religii, natomiast pan Michał Stachów nie tylko publikuje treści stygmatyzujące osoby o odmiennym kolorze skóry, nie tylko wyśmiewa się z imigrantów, ale jeszcze mówi oficjalnie, że nie wstydzi się tych treści. Reasumując uważam, że jest wysoce niemoralne powoływanie pana Michała Stachowa na to stanowisko - dodała Tatys.

Podobne wątpliwości wyraziła Lidia Ginalska-Gagat, członek Rady Społecznej.

- Rada Społeczna opiniuje wszystkie projekty uchwał i my wydajemy swoją pozytywną lub negatywną opinię. Na tej ostatniej radzie, 9 stycznia, przedstawiono nam zmianę schematu organizacyjnego, w którym został powołany na stanowisko dyrektora ds. medycznych pana Michał Stachów. Wyraziliśmy opinię pozytywną. Teraz jednak stwierdzamy, że informacje nam przekazane były niepełne, naszym zdaniem trochę nierzetelne. My swoją opinię do tej uchwały prawdopodobnie uchylimy i wydamy kolejną opinię raczej negatywną.

Radny Daniel Hausner również krytykował sposób powołania Stachowa.

-W Polsce w służbie zdrowia nie dzieje się dobrze i tak jest w naszym SPZOZ. Ni stąd ni zowąd robi się nowe stanowisko, za całkiem przyzwoite pieniążki. To jest nie fair w stosunku do mieszkańców Stalowej Woli, bo cały czas zewsząd słyszymy, że mieszkańcy wyjeżdżają, bo tu nie mogą znaleźć dobrej pracy. I zgadza się, nie mogą, bo wszystkie dobre posady są obstawiane prominentami jednej słusznej partii.

Michał Stachów, p.o. dyrektora SPZOZ

Po konferencji Michał Stachów odniósł się do swojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i planów związanych z funkcjonowaniem SPZOZ w Stalowej Woli.

- Stalowa Wola zawsze mi imponowała jako miasto, podziwiałem gospodarza jakim jest pan prezydent Lucjusz Nadbereżny, a otwarcie hospicjum to jest coś, co ja czuję, zawsze pracowałem z misją, więc uważam, że jest to misja, którą jestem w stanie spełnić godnie, stąd moja obecność. Wszystkie kompetencje, które są najbardziej eksponowane, to jest okres mojego życia związany ze sportem... Dodatkowo skończyłem na Polskiej Akademii Nauk zarządzanie, bardzo prestiżowe studia MBA. Dodatkowo skończyłem zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, więc kompetencje swoje oceniam dość dobrze. Oczywiście wszystko jest do zweryfikowania - mówił Stachów.

Odnosząc się do kwestii współautorstwa Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Stachów stwierdził:

- Pani radna niezrozumiała widocznie istoty. Wszystko jest na stronie mstachow.pl. Jestem współautorem programu regionalnego dla województwa dolnośląskiego. Pod moim nadzorem była cała część psychiatryczna, psychologiczna pisana. Natomiast jeśli chodzi o strategię do instytucjonalizacji, ogólnopolską, to jest zupełnie inny program. To jest taka ogólna strategia, która mówi o tym, żeby starać się być bliżej pacjenta i zrobić wszystko jako osoby zarządzające, żeby ci pacjenci nie trafiali na oddziały stacjonarne. Taką misję wypełniałem przez sześć lat. Dostałem absolutorium w zeszłym roku od rady opozycyjnej, co świadczyło o docenieniu mojej pracy i tak samo chcę tutaj się wykazać.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące wpisów w mediach społecznościowych dodał:

- Nigdy nie stygmatyzowałem osób, wręcz przeciwnie, generalnie zajmowałem się strategią deinstytucjonalizacji i destygmatyzacji, to były dwa główne hasła związane z reformą psychiatrii... To, że ktoś dodaje w czasie kampanii na swoim prywatnym profilu zdjęcie migracji, to doskonale wiemy, że mamy różne zdania na temat migracji, czasami pewne rzeczy się eksponuje, raz są one trafione innym razem nie. To zdjęcie już ukryłem jako prywatne i rzeczywiście zastosowałem się do tego .

Stachów podkreślił również swoje plany w SPZOZ.

- Będę się skupiał przede wszystkim na przygotowaniu otwarcia hospicjum. Żeby przygotować hospicjum, musimy naszą placówkę układać pod kątem certyfikacji i kwestii księgowych. Potrzebne są specyficzne kompetencje do prowadzenia hospicjum. To muszą być ludzie, którzy czują taką misję, którzy mają do tego powołanie i ja będę się starał taki zespół stworzyć, żeby móc jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Otwarcie hospicjum planujemy na drugi kwartał lub drugą połowę 2026 roku - powiedział Michał Stachów.

Z kolei o zarzutach dotyczących przejścia z branży fitness do medycznej Stachów mówił:

- Branża fitness zawsze była moją pasją, poza startowaniem w zawodach, przede wszystkim prowadziłem Centrum Treningów, prowadziłem ludzi pod kątem holistycznym, robiliśmy wspólnie zakupy, produkowałem swoje odżywki, miałem sklep z odżywkami, zajmowałem się też przez chwilę w Szklarskiej Porębie hotelarstwem, miałem swoją szkołę narciarską, więc zdobywałem mnóstwo kompetencji. Natomiast uważam, że sport to jest wartość dodana, to jest mój atut, a nie obciążenie.