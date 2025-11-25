Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi

Egzaminy podzielono na dwie tury. W pierwszej wiedzę oraz przygotowanie kursantów oceniali doświadczeni szkoleniowcy: Janusz Białek, Henryk Rożek i Dariusz Wójtowicz z Małopolskiego ZPN. W drugiej turze egzamin przeprowadzili Jan Domarski, Zbigniew Hariasz i ponownie Henryk Rożek.

Nad całością czuwał były znakomity obrońca, reprezentant Polski i późniejszy selekcjoner kadry narodowej – Paweł Janas, pełniący funkcję koordynatora kursów UEFA A w Polsce.

Licencja trenerska UEFA A uprawnia do pracy jako pierwszy trener drużyn seniorskich od II ligi w dół, do prowadzenia zespołów w profesjonalnych akademiach piłkarskich oraz do pełnienia funkcji asystenta trenera w najwyższych klasach rozgrywkowych.

fot. podkarpackizpn.pl