fot. www.podkarpackizpn.pl
Stalowa Wola Zaklików 25 listopada 2025

Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi

Zakończył się kurs UEFA A 2025 organizowany przez Podkarpacki ZPN w Rzeszowie. W piątek i sobotę odbyły się ostatnie egzaminy, podczas których 23 trenerów zdawało egzaminy i broniło swoich prac. Wśród nich Konrad Chamera – grający asystent pierwszego trenera Czarnych Lipa, Adriana Chamery. Egzamin zdał celująco.

Egzaminy podzielono na dwie tury. W pierwszej wiedzę oraz przygotowanie kursantów oceniali doświadczeni szkoleniowcy: Janusz Białek, Henryk Rożek i Dariusz Wójtowicz z Małopolskiego ZPN. W drugiej turze egzamin przeprowadzili Jan Domarski, Zbigniew Hariasz i ponownie Henryk Rożek.

Nad całością czuwał były znakomity obrońca, reprezentant Polski i późniejszy selekcjoner kadry narodowej – Paweł Janas, pełniący funkcję koordynatora kursów UEFA A w Polsce.

Licencja trenerska UEFA A uprawnia do pracy jako pierwszy trener drużyn seniorskich od II ligi w dół, do prowadzenia zespołów w profesjonalnych akademiach piłkarskich oraz do pełnienia funkcji asystenta trenera w najwyższych klasach rozgrywkowych.

fot. podkarpackizpn.pl

