Konkurs „Zioła dla zdrowia” – jeszcze jest czas na zgłoszenie

Celem konkursu jest promowanie uprawy roślin zielarskich, popularyzacja wiedzy o ich właściwościach prozdrowotnych, integracja lokalnych społeczności, pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo. Etap wojewódzki zakłada wyłonienie trzech najlepszych ogródków ziołowych w każdym województwie. Następnie szesnastu laureatów pierwszego miejsca wystąpi w finale w Warszawie by zaprezentować swoje najlepsze wyroby z wykorzystaniem roślin zielarskich.

Termin zgłoszeń do konkursu mija 31 maja br., zgłoszenia wysłamy na adres na adres: konkurs@iwnirz.pl.

Do 15 sierpnia należy dostarczyć prezentacje konkursowe. 5 września nastąpi ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego i podana zostanie data spotkania finałowego, które ma się odbyć do 30 września br. w Warszawie.

Szczegółowe kryteria oceny, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie organizatora: Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, w zakładce: Konkurs „Zioła dla Zdrowia”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i niezapomniana przygoda. Konkurs „Zioła dla Zdrowia” odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.