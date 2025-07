Konkurs wakacyjny

Lato w pełni, a „Sztafeta” zaprasza Was do udziału w wakacyjnym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami! Zabierzcie nasz miesięcznik ze sobą na urlop i pokażcie, jak i gdzie go czytacie.

Zadanie jest proste – wystarczy kreatywność, trochę słońca i lipcowy numer „Sztafety”.

Jak wziąć udział?

Kup lipcowe wydanie miesięcznika Sztafeta. Zrób wakacyjne zdjęcie z gazetą – może to być plaża, góry, działka, hamak lub każda inna letnia sceneria. Opublikuj zdjęcie na swoim profilu na Facebooku z hashtagiem #SztafetaNaWakacjach. Oznacz naszą stronę nas @PortalSztafeta. Zaproś znajomego do udziału, oznaczając go w swoim poście.

Liczy się pomysł, klimat i kreatywność – chcemy zobaczyć, gdzie zabieracie „Sztafetę”!

Termin nadsyłania zgłoszeń

Na Wasze zdjęcia czekamy do 31 lipca 2025 roku.

Nagrody

I miejsce – voucher o wartości 300 zł od Jubiler Rubin

II miejsce – voucher o wartości 300 zł do wykorzystania w Leader School Stalowa Wola

III miejsce – godzinny masaż relaksacyjny całego ciała od Mobilna Strefa Relaksu

Gdzie kupić „Sztafetę”?

Lipcowy numer możecie nabyć już teraz w naszej redakcji (Mostostal, piętro X) lub w punktach sprzedaży na terenie Stalowej Woli i okolic. Pełna lista punktów dostępna jest tutaj:

https://sztafeta.pl/mies.../gdzie-kupic-miesiecznik-sztafeta

Regulamin konkursu

Pełen regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:

https://sztafeta.pl/.../sztafetanawakacjach-konkus-2.odt

Niech „Sztafeta” będzie z Wami na szlaku, nad wodą i w walizce. Czekamy na Wasze pomysłowe zdjęcia i życzymy powodzenia!