Konkurs w ramach Festiwalu Kultury Lasowiackiej

Lasowiackie stroje od wieków powstawały z tego, co oferowała przyroda. Len, jako najcenniejszy surowiec, nie tylko pełnił funkcję użytkową, ale miał również znaczenie rytualne. Jego obróbka – od zasiewu po finalne zdobienie tkanin - organizowała życie całych społeczności. Dziś, w duchu dawnych tradycji, organizatorzy zachęcają do sięgnięcia po podobne wartości: naturalne materiały, upcykling, DIY, zero waste i zrównoważone podejście do tworzenia.

Konkurs polega na przygotowaniu kreacji inspirowanej ptakami Puszczy Sandomierskiej - tymi samymi, które od wieków towarzyszyły mieszkańcom lasowiackich wsi. Prace mogą być wykonane indywidualnie, z udziałem dzieci lub w grupach. Organizatorzy zachęcają, by podczas ich tworzenia wykorzystywać materiały ekologiczne i twórcze podejście do ponownego użycia surowców.

Finałem konkursu będzie „Pokaz Puszczańskiej Mody”, który odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca na rozwadowskim rynku. Tam również nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie mdkstalowawola.pl. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: festiwalkulturylasowiackiej@gmail.com lub składać osobiście w sekretariacie MDK. Termin nadsyłania prac upływa 25 czerwca 2026 roku.