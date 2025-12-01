Konkurs świąteczny w Rozwadowie - stwórz własny łańcuch choinkowy!

Do konkursu mogą zgłaszać się dzieci, młodzież, dorośli oraz całe rodziny z powiatów: stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, niżańskiego i leżajskiego. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze są kreatywność, serce i odrobina świątecznej magii.

Na twórców najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez lokalne firmy: Centrum Rozrywki Frakolandia, Kawiarnię Cud Miód Malina, Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych Bożeny Molawki, PSB Mrówka oraz Hurtownię Słodyczy 5 Ciastek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu MDK w dniach 8-11 grudnia 2025 roku w godz. 8:00-15:00. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 14 grudnia o godz. 16 na scenie na Rynku w Rozwadowie.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie organizatora: www.mdkstalowawola.pl.