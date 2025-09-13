Miesięcznik
Mali laureaci poprzedniej edycji konkursu
Stalowa Wola 13 września 2025

Konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool!”

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Pomaganie jest cool!”. W rywalizacji mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczające do stalowowolskich przedszkoli.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Celem konkursu jest popularyzacja idei wolontariatu wśród najmłodszych, kształtowanie empatii i otwartości na potrzeby innych oraz pokazanie, że każdy – niezależnie od wieku – może mieć pozytywny wpływ na swoje otoczenie.

Zasady udziału

  • prace dla przedszkolaków – w formacie A4, dla uczniów szkół podstawowych – w formacie A3,

  • technika plastyczna dowolna (z wyłączeniem grafiki komputerowej),

  • każda praca musi być opisana (imię, nazwisko, wiek, szkoła/przedszkole, adres, klasa) i opatrzona formularzem zgłoszeniowym,

  • prace bez wymaganych dokumentów nie będą oceniane.

Gotowe prace należy składać w terminie od 15 września do 13 października 2025 r. w siedzibie Stowarzyszenia CAS SPECTRUM przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli (budynek MOPS, punkt informacyjny).

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na pierwszą połowę grudnia. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy z podziękowaniami.

Konkurs odbywa się w ramach zadania „Promocja i organizacja wolontariatu – Wolontariat jest cool”, współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

