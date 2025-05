Konkurs Młody Matematyk został rozstrzygnięty

– Konkurs na trwałe wpisał się w tradycje naszej szkoły. Cieszy się on coraz większą popularnością – mówiła Lucyna Żminda, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli, organizator konkursu. – Na przestrzeni tych 20 lat wspierani jesteśmy przez władze gminy, powiatu, Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oraz Politechnikę Rzeszowską.

Jak wspomina dyrektor Żminda, pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku i skierowana była do uczniów z klas pierwszych i drugich gimnazjum z powiatu stalowowolskiego. Początkowo zmagania odbywały się w PSP nr 9. Po likwidacji gimnazjów, od 2019 roku, w konkursie uczestniczą uczniowie z klas szóstych i siódmych. Od 2015 roku konkurs przeprowadzany jest w murach Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2020–2022 z powodu pandemii konkurs się nie odbywał.

W tym roku do matematycznych potyczek stanęło 103 uczniów ze szkół w Stalowej Woli: PSP nr 1, PSP nr 5, PSP nr 7, PSP nr 11, PSP nr 12, oraz ze szkół podstawowych w: Antoniowie, Bojanowie, Jastkowicach, Krzakach, Kłyżowie, Majdanie Zbydniowskim, Pysznicy, Przyszowie, Radomyślu, Rzeczycy Długiej, Skowierzynie, Stanach i Turbi.

Do finału przeszło 65 uczniów. Laureatami zostali: I miejsce – Alicja Rogowska PSP 7, Dawid Turek PSP Rzeczyca Długa; II miejsce – Jakub Burdy PSP 11, Jakub Ślusarczyk PSP 1, Mateusz Portka PSP Turbia; III miejsce – Alicja marzec PSP 1, Szymon Szymański PSP 11, Natalia Buława PSP 11; IV miejsce – Marcin Serafin PSP Bojanów, Jan Żak Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli, Roxana Juda PSP Radomyśl.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki – czekoladę i długopis. Laureaci miejsc I–IV dostali nagrody od patronów konkursu.