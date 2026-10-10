Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 października 2026

Koniec zwycięskiej serii AZS AGH. W Krakowie triumfuje Stal

Zapowiadało się na kolejny udany wieczór koszykarzy AZS AGH Kraków, którzy po pięciu minutach spotkania ze Stalą Stalowa Wola prowadzili już 23:7. Zielono-czarni nie zamierzali jednak składać broni. W drugiej połowie meczu zdołali odwrócić losy spotkania, przerywając serię trzech z rzędu wygranych gospodarzy.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Akademicy bardzo dobrze rozpoczęli mecz. Po dwóch minutach prowadzili 11:0, po czterech 15:2, a po pięciu 23:7. W drugiej kwarcie role odwróciły się. To Stal trafiła częściej piłką do kosza. Zakończą tę część celną „trójką” Maciej Paterek. Na dużą przerwę obydwa zespoły schodziły przy wyniku 55:52.

Druga połowa meczu należała do Stali. W trzeciej „rozrzucał się” Wiktor Siemieniak, który zdobył w tej części gry 14 pkt. W 25. minucie, po jego dynamicznym wejściu pod kosz, Stal po raz pierwszy tego dnia objęła prowadzenie (65:64) i nie oddała go już do syreny kończącej mecz, mimo że 50 sekund przed końcem gospodarze, po „trójce” Leśniaka przegrywali tylko jednym koszem (90:92).

O wygranej naszego zespołu w meczu rozgrywanym w krakowskiej hali SWFIS AGH przy ul. Armii Krajowej zadecydowali w dużej mierze zawodnicy wchodzący na boisko z ławki. Mecz pierwszych piątek zakończył się wynikiem 86:69, natomiast rezerwowych graczy 5:29.

AZS AGH KRAKÓW - STAL STALOWA WOLA 93:98 (36:22, 19:30, 18:25, 20:21)
AZS: Kapustka 23 (4x3), Leśniak 19 (3x3), 8 zb.), Dyrda 17 (2x3, 12 zb.), Karkocha 16, Girguś 11 (1x3, 9 zb.) oraz Święch 3, Maziarz 2, Cichocki, Skrok.
STAL: Siemianiuk 28 (3x3), Klawa 19 (2x3), Zaguła 11 (1x3), Maciejak 9 (1x3), Kubiak 2 oraz Kunc 11 (1x3), Jarecki 10 (1x3), Paterek 7 (1x3), Baran 1, Łabuda.
Sędziowali: Marek Czernek, Mateusz Misdzioł

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jeleń ustrzelił hat-tricka - Stal wygrała ze Śląskiem
Stalowa Wola
Jeleń ustrzelił hat-tricka - Stal wygrała ze Śląskiem
Urządzenia na wypadek zadławienia trafiły do placówek w Nisku
Nisko
Urządzenia na wypadek zadławienia trafiły do placówek w Nisku
Rok na wykonanie prac. Duża inwestycja w Kopkach i Przędzelu
Rudnik nad Sanem
Rok na wykonanie prac. Duża inwestycja w Kopkach i Przędzelu
Starcie sąsiadów z tabeli. Stal kontra Śląsk II
Stalowa Wola
Starcie sąsiadów z tabeli. Stal kontra Śląsk II
Zwycięstwo Katarzyny Galińskiej-Nowak w Muszynie
Stalowa Wola
Zwycięstwo Katarzyny Galińskiej-Nowak w Muszynie
Nowy odcinek ulicy Seulskiej gotowy
Stalowa Wola
Nowy odcinek ulicy Seulskiej gotowy
Ich marzenia nie poszły na emeryturę
Stalowa Wola
Ich marzenia nie poszły na emeryturę
Policyjne patrole przy szkołach w całej Polsce. Szczególne środki także w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Policyjne patrole przy szkołach w całej Polsce. Szczególne środki także w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu