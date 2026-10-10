Koniec zwycięskiej serii AZS AGH. W Krakowie triumfuje Stal

Akademicy bardzo dobrze rozpoczęli mecz. Po dwóch minutach prowadzili 11:0, po czterech 15:2, a po pięciu 23:7. W drugiej kwarcie role odwróciły się. To Stal trafiła częściej piłką do kosza. Zakończą tę część celną „trójką” Maciej Paterek. Na dużą przerwę obydwa zespoły schodziły przy wyniku 55:52.

Druga połowa meczu należała do Stali. W trzeciej „rozrzucał się” Wiktor Siemieniak, który zdobył w tej części gry 14 pkt. W 25. minucie, po jego dynamicznym wejściu pod kosz, Stal po raz pierwszy tego dnia objęła prowadzenie (65:64) i nie oddała go już do syreny kończącej mecz, mimo że 50 sekund przed końcem gospodarze, po „trójce” Leśniaka przegrywali tylko jednym koszem (90:92).

O wygranej naszego zespołu w meczu rozgrywanym w krakowskiej hali SWFIS AGH przy ul. Armii Krajowej zadecydowali w dużej mierze zawodnicy wchodzący na boisko z ławki. Mecz pierwszych piątek zakończył się wynikiem 86:69, natomiast rezerwowych graczy 5:29.

AZS AGH KRAKÓW - STAL STALOWA WOLA 93:98 (36:22, 19:30, 18:25, 20:21)

AZS: Kapustka 23 (4x3), Leśniak 19 (3x3), 8 zb.), Dyrda 17 (2x3, 12 zb.), Karkocha 16, Girguś 11 (1x3, 9 zb.) oraz Święch 3, Maziarz 2, Cichocki, Skrok.

STAL: Siemianiuk 28 (3x3), Klawa 19 (2x3), Zaguła 11 (1x3), Maciejak 9 (1x3), Kubiak 2 oraz Kunc 11 (1x3), Jarecki 10 (1x3), Paterek 7 (1x3), Baran 1, Łabuda.

Sędziowali: Marek Czernek, Mateusz Misdzioł