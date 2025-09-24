KONGRES ARMIA STALOWA WOLA 2025 – oglądaj na żywo!

Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej, pierwszej edycji – w tym roku Kongres Armia powraca z jeszcze bogatszym programem. W czterech panelach dyskusyjnych poruszymy kluczowe tematy: „Konstytucja Bezpieczeństwa”, „Rozbudowa Sił Zbrojnych RP”, „Przemysł i technologie w służbie bezpieczeństwa”, „Nowa architektura bezpieczeństwa Europy”.

Wśród prelegentów m.in.: prof. Sławomir Cenckiewicz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej (2018-2023), Lucjusz Nadbereżny prezydent Miasta Stalowa Wola, gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski – zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Tobiasz Bocheński, Paulina Matysiak, Mateusz Kurzejewski, dyrektor Centrum Operacyjnego MON w latach 2022-2023, gen. bryg. rez. Mirosław Bryś, gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, Tomasz Hapunowicz, płk Paweł Nawarycz, gen. broni. rez. Krzysztof Radomski, płk Marcin Stachowski, dr Piotr Zuzankiewicz, Wojciech Dąbrowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PGZ S.A. (2018-2024), prezes zarządu Fundacji SET, Sebastian Chwałek, Tomasz Darmoliński, płk. rez. dr Karolina Grenda, Paweł Majewski, Witold Milczarek, Piotr Nowak, ppłk Krzysztof Płatek, Tomasz Zdzikot, Andrzej Śliwka, członek Komisji Obrony Narodowej w Sejmie RP, gen. dyw. Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Piotr Grochmalski, gen. bryg. rez. Marek Łapiński, gen. bryg. rez. Maciej Materka, Tomasz Szatkowski, gen. bryg. rez. pilot Dariusz Wroński, prof. Andrzej Zybertowicz.

Zapraszamy do śledzenia transmisji on-line z całego wydarzenia na Facebooku miasta Stalowa Wola.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi dyskusjami o przyszłości polskiej armii, bezpieczeństwa narodowego i roli przemysłu obronnego.

Sobota, 27 września 2025 r., godz. 10:00 – 17:00. Dołącz, oglądaj i bądź częścią rozmowy o bezpieczeństwie Polski!

Więcej informacji na https://kongresarmia.pl