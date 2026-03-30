Konferencja o autyzmie w Stalowej Woli. SPZOZ zaprasza mieszkańców

SPZOZ w Stalowej Woli zaprasza na konferencję: „Spektrum autyzmu – zrozumieć i zaakceptować”, która odbędzie się 1 kwietnia w Centrum Aktywności Seniora.

Wydarzenie organizowane jest z okazji pierwszego roku działalności poradni dla dzieci ze spektrum autyzmu. Jego celem jest nie tylko podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, ale przede wszystkim rozpoczęcie szerszej rozmowy o potrzebach i wyzwaniach w tym obszarze.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele ochrony zdrowia, edukacji oraz instytucji samorządowych. Organizatorzy podkreślają, że wsparcie osób ze spektrum autyzmu wymaga współpracy wielu środowisk.

– To temat, który wykracza poza jedną instytucję. Potrzebujemy wspólnego podejścia i dobrej organizacji systemu wsparcia – podkreślają organizatorzy.

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie diagnostyki, terapii oraz dostępności świadczeń. Zaprezentowane zostaną również lokalne inicjatywy wspierające osoby ze spektrum autyzmu i ich rodziny.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz bieżące działania SPZOZ publikowane są w mediach społecznościowych placówki.