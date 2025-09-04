Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
prof. Godowski
4 września 2025

Kondolencje na portalu Sztafeta.pl – gest pamięci i wsparcia

W trudnych chwilach po stracie bliskich szczególnie ważne jest wsparcie i pamięć. Na portalu Sztafeta.pl możesz zamieścić eleganckie i spersonalizowane kondolencje online – gest, który łączy we wspomnieniu o Zmarłych i daje otuchę ich Bliskim.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dlaczego warto zamieścić kondolencje na https://sztafeta.pl/kondolencje

Kondolencje publikowane na naszym portalu to: 

  • godna i dyskretna forma okazania pamięci,

  • spersonalizowane treści, dopasowane do potrzeb zamawiającego,

  • łatwy sposób zamówienia online lub przez e-mail.

To nie tylko wpis – to symbol wsparcia i solidarności, który zostaje na zawsze w pamięci bliskich.

Jak zamówić kondolencje?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Przez sklep internetowy

Wejdź na stronę: https://sztafeta.pl/sklep/kondolencje

2. Przez e-mail

Możesz też zamówić kondolencje wysyłając wiadomość na adres: redakcja@sztafeta.pl.

Pamięć, która trwa

Kondolencje na portalu Sztafeta.pl to wyraz szacunku i pamięci wobec Zmarłych oraz wsparcia wobec ich bliskich. To gest, który w prosty, a zarazem niezwykle ważny sposób łączy ludzi w chwilach żałoby.

Zamów kondolencje online

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

