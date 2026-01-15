Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami

Na scenie zaprezentuje się zespół wokalno-instrumentalny z Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, a także młode artystki z terenu gminy. Występy będą okazją do zaprezentowania talentów dzieci i młodzieży oraz do wspólnego, radosnego rozpoczęcia nowego roku w atmosferze muzyki i integracji lokalnej społeczności.

Koncert odbędzie się w Centrum Caritas przy ul. Rzeszowskiej 35. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 15.00. Organizatorzy zapowiadają program pełen znanych melodii, noworocznej energii i pozytywnych emocji.

Koncert Noworoczny to propozycja dla całych rodzin – zarówno dla miłośników muzyki, jak i tych, którzy chcą wesprzeć młodych wykonawców i spędzić niedzielne popołudnie w wyjątkowej, świąteczno-noworocznej atmosferze.

Koncert Noworoczny

📅 18 stycznia 2026 r. (niedziela)

🕒 godz. 15.00

📍 Centrum Caritas, ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Sanem