Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Recital fortepianowy
Rudnik nad Sanem 15 stycznia 2026

Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami

Nowy rok w Rudnik nad Sanem rozpocznie się muzycznym akcentem. Już w niedzielę, 18 stycznia 2026 roku, odbędzie się Koncert Noworoczny, na który zapraszają Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Na scenie zaprezentuje się zespół wokalno-instrumentalny z Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, a także młode artystki z terenu gminy. Występy będą okazją do zaprezentowania talentów dzieci i młodzieży oraz do wspólnego, radosnego rozpoczęcia nowego roku w atmosferze muzyki i integracji lokalnej społeczności.
 
Koncert odbędzie się w Centrum Caritas przy ul. Rzeszowskiej 35. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 15.00. Organizatorzy zapowiadają program pełen znanych melodii, noworocznej energii i pozytywnych emocji.
 
Koncert Noworoczny to propozycja dla całych rodzin – zarówno dla miłośników muzyki, jak i tych, którzy chcą wesprzeć młodych wykonawców i spędzić niedzielne popołudnie w wyjątkowej, świąteczno-noworocznej atmosferze.
 
Koncert Noworoczny
📅 18 stycznia 2026 r. (niedziela)
🕒 godz. 15.00
📍 Centrum Caritas, ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Sanem
 
Wstęp wolny. Redakcja Sztafety zaprasza.
Elżbieta Mierzwa-Laba

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

