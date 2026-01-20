Koncert Noworoczny w Pysznicy. Muzyczne święto i pomoc dla Amelki

Koncert rozpocznie się o godz. 15.00 w Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy. Na scenie – a właściwie w przestrzeni świątyni – zaprezentują się lokalni artyści i zespoły, które od lat tworzą muzyczne życie gminy.

Wśród wykonawców znajdą się m.in. Pysznicka Orkiestra Kameralna oraz Pysznicka Orkiestra Dęta, a także wokaliści warsztatów „Nutka” i Studia Wokalnego „Przestrzeń”. Przed publicznością wystąpią również gitarzyści z ognisk muzycznych Domu Kultury w Pysznicy i Domu Kultury w Jastkowicach, Klub Seniora z Jastkowic, solistka Dominika Swara oraz Chór Nauczycielski z PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Organizatorzy podkreślają, że koncert będzie nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także okazją do okazania serca. Podczas spotkania prowadzona będzie zbiórka na rzecz dwuletniej Amelki – mieszkanki gminy Pysznica, potrzebującej wsparcia.

Koncert Noworoczny w Pysznicy to propozycja dla całych rodzin – dla miłośników muzyki, lokalnych inicjatyw i tych, którzy chcą połączyć wspólne kolędowanie i noworoczne melodie z pomocą drugiemu człowiekowi.

Koncert Noworoczny w Pysznicy

📅 25 stycznia 2026 r. (niedziela)

🕒 godz. 15.00

📍 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy

