Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Ulanów 10 kwietnia 2026

Koncert muzyki polskiej w Bielinach. Wystąpią znani pianiści

Miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. W najbliższą niedzielę, 12 kwietnia, w Dworze w Bielinach odbędzie się koncert muzyki polskiej w wykonaniu znakomitych pianistów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na scenie zaprezentują się Magdalena Trzebińska oraz Artur Jaroń. Artyści wystąpią zarówno solo, jak i w duecie, prezentując repertuar poświęcony polskiej muzyce fortepianowej. Koncert poprowadzi Artur Jaroń.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. Organizatorami są Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz”.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

To doskonała okazja, by spędzić niedzielne popołudnie w klimatycznym miejscu i obcować z muzyką na żywo.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu