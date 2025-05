Koncert Marcina Stycznia w zabytkowym dworze w Bielinach

„Ta droga” to nie tylko koncert, ale duchowa i artystyczna podróż, którą Marcin Styczeń odbywa wspólnie ze swoją publicznością od ponad trzydziestu lat. To spotkanie pełne muzyki, refleksji i emocji, w którym znika dystans między sceną a widownią – liczy się wspólnota chwili i obecność.

Koncert odbędzie się 25 maja (niedziela), początek o godz. 16, w Zespole Dworsko-Parkowym w Bielinach. Wstęp wolny. W programie usłyszymy największe przeboje z wszystkich dwunastu płyt artysty, m.in.: „Madonna od popaprańców”, „Dziękuję i tak”, „Zbieg”, „Amen”, „Myśli jak motyle”, „Płacz”.

Marcin Styczeń to pieśniarz, kompozytor, autor tekstów. Artysta niezależny od wielkich wytwórni, mód i dyktatury mainstreamowych mediów. Zależny za to od swoich słuchaczy. To dla nich tworzy. Obdarzony przejmującym, ciepłym głosem, który koi i niepokoi, pobudza do refleksji i daje nadzieję. Z wykształcenia dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 30 lat śpiewa, komponuje, pisze teksty. Intensywnie koncertuje w kraju i zagranicą. Współpracuje z zespołem w składzie: Grzegorz Gadziomski (skrzypce), Tomasz Pfeiffer (gitara), Paweł Puszczało (gitara basowa), Adam Szuraj (perkusja). Jego artystyczny dorobek to dwanaście płyt, pięć z nich stworzył wspólnie z poetą Ernestem Bryllem, z którym współpracuje od 2009 roku. W 2024 roku za swoją działalność został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dotychczasowa dyskografia przedstawia się następująco: "Pieśń o Bogu ukrytym" - piosenki do wierszy Karola Wojtyły (CD 2006), „21 gramów” - płyta autorska (CD 2008), „Bryllowanie” - piosenki do wierszy Ernesta Brylla (CD 2009), „Bryllowanie live” - koncert Marcina Stycznia i Ernesta Brylla w Teatrze Polonia (CD + DVD 2011), „Zejdźmy się jak na wilię” - piosenki do wierszy bożonarodzeniowych Ernesta Brylla, a także Norwida, Lieberta, Czechowicza, Pietrzyckiego, Zegadłowicza (CD 2012), „Golgota Jasnogórska” - poemat pasyjny Ernesta Brylla z muzyką i w wykonaniu Marcina Stycznia i Joanny Lewandowskiej (CD 2013), nagroda Feniks 2014 „Duchy poetów”- wywiad Marcina Stycznia z Ernestem Bryllem o dziewięciu poetach, których znał, którzy po śmierci mu się przyśnili, i o których napisał wiersz, wzbogacony płytą (książka + CD 2013), „Zbieg” - płyta autorska (CD 2016). „Lubię gadać z Leonardem” - piosenki Leonarda Cohena (CD 2017), „10/40” (dziesiąta płyta na czterdzieste urodziny) - płyta autorska (CD 2018), „Święci” - autorskie piosenki o 14. świętych i błogosławionych (CD 2020), „Szyfr” - dwunasta płyta z muzyką do tekstów autorskich, a także Szymona Babuchowskiego, Aleksandry Bacińskiej, Ernesta Brylla oraz Roberta Kasprzyckiego.