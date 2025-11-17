Koncert Krzysztofa Cugowskiego. Jest taki zawrotny głos

16 listopada br. Stalowa Wola znalazła się na koncertowej trasie 75-letniego Krzysztofa Cugowskiego, świętującego 55 lat na scenie. W Budce Suflera występował w latach 1974-77 i 1984-2014, obecnie realizuje solowe projekty. Budka Suflera w 2014 r. formalnie zakończyła działalność, ale od 2019 r. gra nadal z innymi wokalistami, co zresztą Cugowski publicznie krytykuje, pozostając w ostrym sporze z perkusistą zespołu, Tomaszem Zeliszewskim.

Od doliny po góry wysokie

– Charyzmatyczny wokalista, już 55 lat rozbrzmiewa na polskiej scenie, zdobywca najważniejszych muzycznych nagród i szczytów list przebojów. Artysta spełniony. Już za chwilę zabierze państwa w niezwykłą podróż, przez największe przeboje. (...) Szanowni państwo, jeśli liczycie na mocne muzyczne wrażenia, to jesteście we właściwym miejscu - po tej zapowiedzi zaczęło się.

I to od razu z wysokiego „C”, bo od pierwszego – „pożyczonego” od Amerykanina Billa Whithersa – hitu Budki Suflera, czyli utworu „Sen o dolinie” z 1974 r. Potem przenieśliśmy się o... 50 lat i zabrzmiała, trochę „big beatowa” w stylu piosenka „Góra dół” (2024 r). Następne było transowe „Twoje radio” (1993) i pierwsza z monumentalnych, własnych kompozycji Budki Suflera – „Pieśń niepokorna” (1975), z epickim tekstem Adama Sikorskiego.

Kolejnymi utworami były „Woskowe dusze” (1984) i przejmująca „Noc nad Norwidem” (1976), też z poetyckim tekstem Andrzeja Sikorskiego. Potem zabrzmiała, nomen omen, „Cisza jak ta” (1993), a po niej naprawdę zrobiło się głośno, gdy widownia zaczęła wyklaskiwać rytm do utworu „Ratujmy co się da!” (1998).

Kolejnym utworem było ostre „Jestem z dzikiego kraju” (2024), po nim refleksyjna „Nowa Wieża Babel” (1997) i znowu chropowate w brzmieniu „Co za nami, co przed nami” (2024). Potem usłyszeliśmy hit śpiewany w oryginale przez Romualda Czystawa: „Memu miastu na do widzenia” (1982), a na zakończenie koncertu – klasykę klasyk, czyli monumentalny „Jest taki samotny dom” (1975) z niesamowitym tekstem, a jakże, Adama Sikorskiego.

Ponieważ Krzysztof Cugowski występował bez chórków, to fragment tej ostatniej piosenki: „A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój/ Nagle ptaki budzą mnie, tłukąc się do okien” śpiewała publiczność (mogło być głośniej!).

Na bis, po owacji na stojąco, wokalista wykonał (też na stojąco, bo wcześniej, śpiewając, siedział na koncertowym stołku) „Cień wielkiej góry” (1975), z kolejnym wielkim tekstem Adama Sikorskiego.

A oto jego fragment:

Góry wysokie, wiem co z wami walczyć każe!

Ryzyko, śmierć, te są zawsze tutaj w parze

Największa rzecz, swego strachu mur obalić

Odpadnie stu, lecz następni pójdą dalej

W hołdzie lubelskim himalaistom

Tu historyczne przypomnienie. „Cień wielkiej góry” – utwór i zarazem tytuł pierwszej płyty Budki Suflera, jest muzycznym hołdem oddanym tragicznie zakończonej górskiej wyprawie.

Otóż w sierpniu 1973 r. odbyła się pierwsza polska powojenna ekspedycja w Himalaje, zorganizowana przez Lubelski Klub Wysokogórski. Jej celem był dziewiczy szczyt CB12, o wysokości 6248 metrów n.p.m., położony w rejonie Lahulu, w indyjskim Himachal Pradesh.

Na miejscu wyprawa podzieliła się i 16 sierpnia ok. godz. 15.30 trzyosobowy zespół wszedł na sąsiedni, także dziewiczy szczyt CB13A (6180).

Zaczęli więc od sukcesu, ale następnego dnia, ok. godz. 19.45, podczas rekonesansu drogi na CB12 i wycofywania się spod wielkiego na 400 metrów lodospadu, pod zerwanym serakiem (lodowym nawisem), na oczach dwójki innych wspinaczy zginął Zbigniew Stepek – kierownik wyprawy i dziennikarz lubelskiego radia, oraz młody lekarz Andrzej Grzązka. Ich ciała pozostały na zawsze pod lodową lawiną. Odnaleziono tylko czekan Grzązka.

I to właśnie tę tragiczną wyprawę opiewa „Cień wielkiej góry” Budki Suflera, której muzycy dobrze znali się ze Stepkiem.

Himalajską tragedię upamiętnia głaz z inskrypcją nad brzegiem rzeki Chandra. Z kolei w Polsce, na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie znajduje się pamiątkowa tablica. Imię Zbigniewa Stepka nosi także jedno ze studiów Radia Lublin.

Jak to z głosami bywa

I jeszcze jedna historyczna wyprawa.

W grudniu 1983 roku Budka Suflera koncertowała w ówczesnym Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli. Śpiewała Urszula, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak z obowiązkową „Jolką” oraz oczywiście Krzysztof Cugowski, wracający do zespołu po siedmiu latach przerwy, magnetyzując salę swoim niesamowitym wokalem. Wiadomo: głos – góra. Charakterystyczny, silny i o dużej skali, od razu rozpoznawalny.

Marek Gruchota, obecny dyrektor Miejskiego Domu Kultury, tak pisał wtedy o Cugowskim w „Muzycznym Kalejdoskopie” na łamach „Socjalistycznego Tempa”:

– Od początku koncertu on też zawisł nad salą niczym „cień wielkiej góry”. (...) Nie tylko jest on słusznej postawy, ale posiada tak mocny, cudownie rockowy głos, że zaskoczył małolatów pod sceną, a nawet akustyka (...).

Byłem na tym koncercie i przyznaję, że występ i wokal Cugowskiego też wbił mi się w pamięć, choć z wiadomych chyba względów, jako 19-latek bardziej nie mogłem oderwać wzroku od 23-letniej, zjawiskowej Urszuli, w ostrym makijażu, odważnej mini i włosach spowitych opaską. Wokalistki, którą Marek Gruchota nazwał we wspomnianym tekście „cukierkowatą”, a Czystaw i Andrzejczak byli dla niego „zmanierowani”. Może miał i trochę racji...

Ale gdy po 42 latach, wchodząc na koncert Krzysztofa Cugowskiego, wpadłem w holu MDK na Marka Gruchotę, i przypomniałem mu jego recenzję z 1983 r., to uśmiechnął się i powiedział, że tak naprawdę najlepszy wokal miał... Felicjan Andrzejczak. Bo trzymał charakterystyczną barwę i... nie wrzeszczał.

***

A wracając jeszcze do koncertu Krzysztofa Cugowskiego. Szkoda, że wokalista nie nawiązał żadnej relacji z widownią, poza zdawkowym przywitaniem. A gdyby dołożył coś więcej od siebie, to i chórek publiczności w utworze „Jest taki samotny dom”, jestem przekonany, zabrzmiałby wyraziściej.

Ale skoro na koniec powiedział „Do zobaczenia”, to może będzie jeszcze okazja, by pośpiewać razem...