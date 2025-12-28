Miesięcznik
Stalowa Wola 28 grudnia 2025

Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie

Niezwykłe muzyczne spotkanie odbyło się wczoraj w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Niżańska Orkiestra Kameralna wraz z chórem i solistami zaprosiła mieszkańców do wspólnego przeżywania Tajemnicy Bożego Narodzenia

Elżbieta Mierzwa-Laba

Zespół wykonał najpiękniejsze polskie kolędy w nastrojowych, poruszających aranżacjach. Na scenie zaprezentowało się 67 artystów, a licznie zgromadzona publiczność uczestniczyła w wieczorze pełnym wzruszeń, świątecznego ciepła i muzycznej wspólnoty.

Intensywne przygotowania i otwarty nabór

Organizację koncertu oraz kwestie logistyczne koordynowali Michał Zagaja i Patrycja Hawryło, która poprowadziła także całe wydarzenie, dbając o płynny przebieg kolejnych punktów programu.

W tym roku do orkiestry i chóru dołączyło wiele nowych osób — po raz pierwszy przeprowadzono otwarty nabór, będący odpowiedzią na wieloletnie pytania mieszkańców o możliwość wspólnego śpiewania z Niżańską Orkiestrą Kameralną.

Nowy skład orkiestry rozpoczął próby 6 grudnia. Od tego dnia w każdą sobotę i niedzielę muzycy spotykali się w Niżańskim Centrum Kultury, przygotowując program koncertu, który – jak się okazało – zebrał ogromne uznanie publiczności. Wśród artystów znaleźli się zarówno bardzo młodzi wykonawcy, jak i bardziej doświadczeni – najmłodsza chórzystka ma 14 lat, najstarszy uczestnik prawie 50.

14 utworów i wzruszające aranżacje

Podczas koncertu wybrzmiało 14 utworów, obejmujących zarówno najpopularniejsze polskie kolędy, jak i mniej oczywiste pieśni bożonarodzeniowe. Publiczność mogła usłyszeć m.in. „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Mizerna cicha”, „Z narodzenia Pana”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Gore gwiazda Jezusowi” czy poruszającą pieśń „Mędrcy świata”. Na zakończenie zabrzmiało energetyczne „Witaj nasz Królu”, wykonane jako bis.

Część aranżacji przygotował dyrygent orkiestry Michał Zagaja. W repertuarze znalazły się także opracowania stworzone specjalnie na ten wieczór przez innych kompozytorów. Wśród nich wyróżniała się aranżacja Sebastiana Iwanowicza do kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Usłyszeliśmy również opracowania Huberta Kowalskiego i Macieja Małeckiego.

Muzyka jako opowieść – słowo i dźwięk

Już na początku koncertu padły słowa, które nadały ton całemu wydarzeniu.
„Czas Bożego Narodzenia to moment szczególny — czas zatrzymania, spotkań i wspólnego przeżywania tego, co najważniejsze” – mówiła Patrycja Hawryło, witając publiczność.

Wprowadzając w kolędę „Bóg się rodzi”, podkreśliła wagę tradycji i wspólnego świętowania:
„To kolęda, która od pokoleń otwiera świętowanie Bożego Narodzenia i ogłasza całemu światu, że Bóg stał się człowiekiem.”

Przed „Nie było miejsca dla Ciebie” zabrzmiały słowa Ewangelii:
„Oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2,10-11)

A zapowiadając „Cichą noc”, Patrycja przypomniała:
„Oto chwila, która zmienia wszystko — o północy rodzi się Ten, na którego świat czekał od wieków. W tej jednej nocy rodzi się Nadzieja dla całej ludzkości.”

Takie momenty podkreślały, że muzyka była tego wieczoru nie tylko brzmieniem, ale także zaproszeniem do zatrzymania i refleksji.

Soliści, którzy porwali publiczność

Wśród solistów wystąpili m.in. Ala i Ola Tracz — znane z programu The Voice Kids, a w przypadku Ali także z udziału w Eurowizji Junior — oraz Natalia Siek i Marek Piędzio. Publiczność mogła też usłyszeć występ Karoliny Nowak, która poza partiami solowymi odpowiadała za przygotowanie chóru. Różnorodność głosów i interpretacji sprawiła, że każdy z utworów nabierał indywidualnego charakteru i wyjątkowych emocji. Nad całością narracji i przebiegu koncertu czuwała Patrycja Hawryło.

Zbiórka i zaproszenie na kolejne koncerty

Po występie członkowie zespołu zbierali dobrowolne datki na dalszą działalność orkiestry oraz zachęcali do śledzenia ich działań w mediach społecznościowych - na FB i instagramie.

Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza także na kolejne koncerty:

  • 28 grudnia 2025 r., godz. 18:30 – GOK w Zaleszanach

  • 3 stycznia 2026 r., godz. 18:00 – Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach

  • 4 stycznia 2026 r., godz. 12:00 – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lipie

  • 6 stycznia 2026 r., godz. 19:00 – Kościół św. Józefa Oblubieńca w Nisku (koncert finałowy, zbiórka dla Oli Rumak)

Muzyka, która łączy pokolenia

Wczorajszy koncert po raz kolejny udowodnił, że Niżańska Orkiestra Kameralna to nie tylko grupa muzyków, ale wspólnota ludzi, dla których muzyka jest sposobem na tworzenie relacji, dzielenie się radością i budowanie pięknych tradycji.
Zarówno artyści, jak i publiczność podkreślali, że był to wieczór przepełniony emocjami i prawdziwie świątecznym duchem.

📸 Galeria zdjęć z koncertu dostępna poniżej.

Elżbieta Mierzwa-Laba

