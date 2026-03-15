Koncert kameralny w Stalowej Woli: Amit Peled i Martin Labazevitch

Występ w Stalowej Woli jest częścią międzynarodowej trasy koncertowej muzyków. Martin Labazevitch, pianista związany z naszym miastem i uhonorowany w 2010 r. tytułem Ambasadora Stalowej Woli, połączy siły z wiolonczelistą Amitem Peledem, cenionym za interpretacje w prestiżowych salach, m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Wigmore Hall w Londynie i Konzerthaus w Berlinie.

Program koncertu obejmuje znane utwory na wiolonczelę i fortepian, w tym:

- „Langsam” z cyklu Pięć utworów w stylu ludowym op. 102 Roberta Schumanna,

- II Sonatę wiolonczelową op. 63 Mieczysława Weinberga,

- Kol Nidrei op. 47 Maxa Brucha,

- po przerwie - Sonatę g-moll op. 65 Fryderyka Chopina.

Bilety na koncert kosztują 30 zł.