Komplet widzów na premierze „Dziób w dziób”

Pełna sala i gorące przyjęcie - tak wyglądała premiera najnowszego spektaklu stalowowolskiego Teatru „Ad Hoc”. Amatorska grupa wystawiła w Spółdzielczym Domu Kultury sztukę „Dziób w dziób” autorstwa Malina Prześluga.

REKLAMA
To już czwarta produkcja w dorobku zespołu, który od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na lokalnej scenie teatralnej. Tym razem widzowie zobaczyli dynamiczny i pełen humoru spektakl, poruszający jednocześnie ważne tematy – wykluczenia, tożsamości i potrzeby przynależności.

Na widowni nie zabrakło zarówno młodszej publiczności, jak i dorosłych sympatyków teatru. Reakcje po spektaklu były bardzo pozytywne.

- I zabawnie i z przekazem ciekawym i fajną muzyką. Warto było być – tak w mediach społecznościowych komentuje spektakl pani Danuta.

- Ależ to było energiczne przedstawienie, a przy tym lekkie i zabawne, brawo! – wtóruje jej pani Katarzyna.

Na scenie wystąpili: Piotr Zając, Wioleta Hartleb, Małgorzata Jarocka, Anna Pawelec, Edyta Zakrzewska, Tomasz Gotkowski oraz Vasyl Shvets, który swoją rolę gra zamiennie z Damianem Marczakiem.

Za reżyserię odpowiada Maria Bembenek, a oprawę muzyczną przygotował eme1 (Mateusz Łojek). Hiphopowe utwory podkreślały charakter spektaklu i w humorystyczny sposób nawiązywały do wydarzeń na scenie.

- Dziękuję wszystkim, dzięki którym nasz teatr może się rozwijać i mieć próby: Miejskiemu Domowi Kultury i Spółdzielczemu Domowi Kultury oraz ich pracownikom – podkreślała na zakończenie spektaklu Maria Bembenek.

Grupa Teatr Ad Hoc działa od około 2021 roku. W swoim dorobku ma już takie spektakle jak „Prorok Ilja” Tadeusz Słobodzianek, „Łysa śpiewaczka” Eugène Ionesco oraz „Męczeństwo Piotra Oheya” Sławomir Mrożek. Ten ostatni tytuł wkrótce ponownie zostanie zaprezentowany – tym razem w Nisku podczas Majówki Teatralnej organizowanej przez NCK.

Fot. Ewa Jonik, Agnieszka Tabor, Zdzisław Surowaniec - Koło Fotograficzne KADR, FB Ad Hoc

