Komplet widzów na meczu Stal Stalowa Wola - Resovia

Dla obydwu klubów będzie to 37 batalia o ligowe punkty - 17 na stadionie przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. Ci, którzy nie będą mogli osobiście stawić się na stadionie PCPN w Stalowej Woli, będą mogli śledzić przebieg meczu Stal - Resovia na www.sport.tvp.pl (od godz. 17.40).

Bohaterem Wietecha

Po raz pierwszy obydwa kluby rywalizowały o ligowe punkty w roku 1977. Mecz rozgrywany w ostatniej kolejce rundy jesiennej zakończył się zwycięstwem „Stalówki” 3:0. Bohaterem meczu został ś.p. Henryk Wietecha - ojciec Tomasza, wieloletniego bramkarza Stali, a dzisiaj kierownika drużyny. Zdobył dwie bramki i asystował przy trzecim golu, którego strzelił Włodzimierz Gąsior - późniejszy trener Stali, z którą w sezonie 1992/93 awansował do I ligi (obecnie PKO Bank Polski Ekstraklasa).

11 zwycięstw i 3 remisy

Także trzy kolejne ligowe potyczki pomiędzy Stalą a Resovią, do jakich dochodziło w Stalowej Woli, kończyły się wygranymi naszej drużyny: 1:0, 2:0 i 2:0. Dopiero wiosną 1982 roku udało się „pasom” zdobyć pierwszy punkt przy Hutniczej i strzelić pierwszego gola. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3. W kolejnych ligowych spotkaniach lepiej spisywała się w Stalowej Woli „Stalówka” - 7 meczów wygrała, a 2 zakończyły się remisami.

Reasumując; Stal z 14 pierwszych spotkań z Resovią u siebie, 11 wygrała, 3 zremisowała i ani razu nie przegrała. Bilans bramkowy 24:5.

Sprawa dla „Getka”...

Po raz pierwszy w historii ligowych spotkań Resovia zwycięsko schodziła z murawy naszego stadionu, dokładnie 15 lat temu, 30 października 2010 roku. Wygrała 1:0, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Sebastian Hajduk, tuż przed zakończeniem pierwszej połowy.

Także dwa kolejne spotkania należały do piłkarzy Resovii. W maju 2011 roku wygrali 2:0 (Andrij Nikanowycz 20, Sebastian Hajduk 69), a dwa lata później 1:0 (Mirosław Baran 29). W naszej drużynie z numerem 23 na koszulce wystąpił w tym meczu i został ukarany żółtą kartką… Krystian Getinger.

Było to ostatnie ligowe starcie „zielono-czarnych” z „biało-czerwonymi” do jakiego doszło na stadionie w Stalowej Woli, ale nie ostatnie w ogóle w lidze…

Zwycięstwo i porażka w Boguchwale

Podczas budowy trybuny głównej Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli Stal rozgrywała mecze w roli gospodarza na stadionie w Boguchwale i tam na obiekcie czwartoligowego Izolatora doszło do dwóch ligowych spotkań obydwu drużyn. W sezonie 2018/19 Stal pokonała Resovię 2:1 (Sebastian Łętocha 45, Robert Dadok 81 - Vadim Straszykiewicz 76), a 27 lipca 2019 roku trzy punkty zaksięgowała w Boguchwale Resovia, wygrywając 3:1, po golach: Adriana Dziubińskiego, Szymona Fereta i Daniela Świderskiego. Dla Stali honorową bramkę zdobył Łukasz Zjawiński - aktualnie napastnik warszawskiej Poloni - wicelider najlepszych strzelców I ligi.

Niepokonani na wyjazdach

Resovia dotychczas lepiej spisywała się na obiektach rywali. W domu w tej rundzie wywalczyła zaledwie 6 punktów (1-3-3), a na wyjazdach 15. Po 14. kolejkach zajmuje 6. miejsce, z przewagą jednego punktu nad Stalą.

Resovia to jedyny zespół, który w tym sezonie nie przegrał jeszcze meczu wyjazdowego - 4 zwycięstwa, 3 remisy. Komplet punktów zdobyła w Sosnowcu, wygrywając z Zagłębiem 5:1, w Krakowie z Hutnikiem 3:1, w Szczecinie ze Świtem 2:1 i w Jastrzębiu-Zdroju z GKS-em 2:1. W Kleczewie zremisowała z Sokołem 2:2, a w dwóch ostatnich meczach, w Łodzi i w Kaliszu, było 0:0.

Kuba przypomni sie gospodarzom, a Max gościom

Najlepszym strzelcem drużyny z 5 trafieniami na koncie jest 21-letni wychowanek klubu, Radosław Bąk. 3 gola strzelił w tej rundzie jego rówieśnik, słowacki napastnik Jakub Jordán Jokel. W Stali najlepszym strzelcem jest Maksymilian Hebel (4 gole), który w ubiegłym sezonie w 27. meczach (25 liga, 2 PP) reprezentował Resovię. Na pewno uprzykrzać mu jutro życie będzie Jakub Banach, który jeszcze nie tak dawno był kapitanem „Stalówki”, z którą wywalczył dwa awanse, do drugiej i do pierwszej ligi.