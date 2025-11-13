Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem ma nowego komendanta

Podczas uroczystej zbiórki nowy komendant przyjął gratulacje i życzenia sukcesów w realizacji zadań służbowych.

Podinspektor Wilczyński to doświadczony oficer, który wielokrotnie udowodnił swoje zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. Ma wieloletni staż w służbie i bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. W swojej karierze dał się poznać jako oficer skuteczny, odpowiedzialny i oddany pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Nowy komendant podkreślił, że jego priorytetem będzie dalsze zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością oraz samorządami, a także skuteczna walka z przestępczością i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic.