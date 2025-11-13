Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 13 listopada 2025

Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem ma nowego komendanta

Podinspektor Witold Wilczyński oficjalnie objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem. Rozkaz o powołaniu wręczył mu insp. Artur Wasiuta, Komendant Powiatowy Policji w Nisku. Uroczystość odbyła się w siedzibie rudnickiego komisariatu, w obecności zastępcy komendanta powiatowego kom. Damiana Łasaka, przedstawicieli władz samorządowych, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas uroczystej zbiórki nowy komendant przyjął gratulacje i życzenia sukcesów w realizacji zadań służbowych. 

Podinspektor Wilczyński to doświadczony oficer, który wielokrotnie udowodnił swoje zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. Ma wieloletni staż w służbie i bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. W swojej karierze dał się poznać jako oficer skuteczny, odpowiedzialny i oddany pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Nowy komendant podkreślił, że jego priorytetem będzie dalsze zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością oraz samorządami, a także skuteczna walka z przestępczością i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oświadczenie Radnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Urszuli Tatys
Stalowa Wola
Oświadczenie Radnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Urszuli Tatys
Remont Świetlicy Wiejskiej z funduszu sołeckiego i budżetu gminy
Bojanów
Remont Świetlicy Wiejskiej z funduszu sołeckiego i budżetu gminy
Recital „Animus - Serce moje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach
Zaleszany
Recital „Animus - Serce moje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach
Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Rudniku nad Sanem
XVII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Rudnik nad Sanem
XVII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Listopadowy targ staroci w Rozwadowie
Stalowa Wola
Listopadowy targ staroci w Rozwadowie
Światło i emocje na płótnie - spotkanie ze sztuką Elżbiety Marii Sawickiej
Rudnik nad Sanem
Światło i emocje na płótnie - spotkanie ze sztuką Elżbiety Marii Sawickiej
W grudniu bez „wahadła”, ale z utrudnieniami
Stalowa Wola
W grudniu bez „wahadła”, ale z utrudnieniami
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu