Kolorowe wakacje w stalowowolskiej bibliotece

W wybrane piątki, w godzinach od 11 do 13, hol na pierwszym piętrze biblioteki zamieni się w przestrzeń pełną zabawy, literackich przygód i twórczych aktywności. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu kolorowi, który stanie się motywem przewodnim gier, warsztatów i zabaw inspirowanych bohaterami dziecięcych książek.

Na uczestników czekają m.in. zagadki literackie, zajęcia plastyczne, zabawy sensoryczne oraz kącik małego artysty. Organizatorzy podkreślają, że celem akcji jest pokazanie dzieciom, że książka to nie tylko tekst, ale również świat wyobraźni, emocji i kreatywnej zabawy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 lipca i będzie poświęcone kolorowi brązowemu. W kolejnych tygodniach dzieci poznają odcienie pomarańczy, niebieskie przygody, czerwoną energię, zielone opowieści i różowy zawrót głowy. Cykl zakończy się 28 sierpnia wielokolorowym finałem.

Udział w piknikach jest bezpłatny. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest do dzieci wraz z rodzicami oraz opiekunami.

Harmonogram spotkań: