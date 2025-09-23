Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach świętowało 10-lecie

Panie z KGW przygotowały z tej okazji wystawę „Cztery Pory Roku”, prezentującą ich dorobek artystyczny, rękodzieło i tradycje. Ekspozycję można oglądać w siedzibie Koła przy ul. Lubelskiej 5A.

Podczas jubileuszu nie zabrakło tortu, wspólnych wspomnień i degustacji lokalnych przysmaków. Spotkanie stało się okazją do podsumowania 10 lat pracy Koła - od warsztatów i wydarzeń kulturalnych, po działania promujące regionalną kuchnię i integrujące mieszkańców.

Wicestarosta Józef Sroka odczytał list okolicznościowy od starosty Roberta Bednarza. Padły w nim słowa uznania dla działalności KGW:

„Od dziesięciu lat tworzycie wspólnotę, która w piękny sposób łączy tradycję z nowoczesnością, pielęgnując dziedzictwo kulturowe naszej ziemi. (…) Niech Wasze Koło wciąż rozwija się, a jego działalność przynosi radość Wam i całej społeczności Gminy i Miasta Nisko oraz Powiatu Niżańskiego - pisał Starosta.”