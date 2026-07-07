Kolizja w Turbi i wypadek w Stalowej Woli

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło przed godz. 9. Na drodze krajowej nr 77 w Turbi 21-letni kierowca fiata nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim peugeota. Doszło do najechania na tył pojazdu, a uderzony samochód wpadł do przydrożnego rowu.

Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. Sprawca został ukarany mandatem.

Do drugiego zdarzenia doszło po godz. 16 na ul. Grabskiego w Stalowej Woli. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierowca dodge'a, wyjeżdżając z parkingu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście.

W wyniku zderzenia 47-letni kierujący jednośladem odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów.