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Wypadek na ulicy Grabskiego w Stalowej Woli / Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola Zaleszany 7 lipca 2026

Kolizja w Turbi i wypadek w Stalowej Woli

W poniedziałek, 6 lipca, stalowowolscy policjanci interweniowali przy dwóch zdarzeniach drogowych. Do pierwszego doszło rano w Turbi, gdzie zderzyły się dwa samochody. Po południu na ul. Grabskiego w Stalowej Woli motocyklista zderzył się z samochodem osobowym i trafił do szpitala.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło przed godz. 9. Na drodze krajowej nr 77 w Turbi 21-letni kierowca fiata nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim peugeota. Doszło do najechania na tył pojazdu, a uderzony samochód wpadł do przydrożnego rowu.

Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako kolizję. Sprawca został ukarany mandatem.

Do drugiego zdarzenia doszło po godz. 16 na ul. Grabskiego w Stalowej Woli. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierowca dodge'a, wyjeżdżając z parkingu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście.

W wyniku zderzenia 47-letni kierujący jednośladem odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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