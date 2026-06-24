Kolejny wielki sukces młodych lekkoatletów na ogólnopolskim finale

Tegoroczny finał CL odbywał się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokie temperatury nie przeszkodziły jednak młodym sportowcom w osiąganiu znakomitych rezultatów.

Największy sukces odniosła Nadia Sulik (Witar Tarnobrzeg), która zdobyła złoty medal w biegu na 300 metrów z rekordem życiowym 41,76 sekundy. Srebrne medale wywalczyły zawodniczki Stali Stalowa Wola: Karolina Czerniak w biegu na 300 metrów (42,22 - rekord życiowy) i Zuzanna Tarka w skoku wzwyż (1,49 - rek. życ.), i dwie zawodniczki KB Krościenko Wyżne: Maria Rygiel - 300 m (45,74 - rek. życ.) oraz Julia Liput - 600 metrów (1:43,02 - rek. życ.) Na najniższym stopniu podium stanęła natomiast Pola Ciba (Stal), która zdobyła brązowy medal w biegu na 60 m z wynikiem 8,57 s i rekordem życiowym.

Tuż za podium uplasowała się liczna grupa reprezentantów Stalowej Woli. Piąte miejsca zajęli Laura Faryj w biegu na 300 m (43,92), Dawid Miazgowicz w skoku w dal (4,75 - rek. życ.), Norbert Leśniowski w biegu na 60 m (7,77 - rek. życ.) oraz Michał Wojdyła w skoku wzwyż (1,53 - rek. życ.). Na szóstej pozycji rywalizację zakończyli Tamara Gruszczyńska w biegu na 600 metrów (1:46,45) i Dawid Pamuła na 60 metrów (8,69 - rek.życ.).

Siódme miejsca wywalczyli Martyna Sowa na 300 m (49,64), Wiktor Wołoszyn w skoku w dal (4,71) oraz Bartłomiej Maślach w rzucie piłeczką palantową (59 m). W czołowej ósemce mistrzostw znaleźli się: Kacper Bełzak w skoku wzwyż (140 cm) i Timofii Zakharov w biegu na 1000 m (3:04,31).

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