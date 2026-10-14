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Harasiuki 14 października 2026

Kolejny odcinek drogi Zdziary - Banachy do przebudowy. Podpisano umowę

Kolejny odcinek drogi powiatowej Zdziary – Banachy w gminie Harasiuki zostanie przebudowany. Tym razem prace obejmą kilometr trasy między miejscowością Gózd a Hutą Krzeszowską. Inwestycja będzie kosztować ponad 1,2 mln zł, a wykonawca ma dwa miesiące na jej realizację.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Umowę na przebudowę drogi podpisano początkiem października w Starostwie Powiatowym w Nisku. Ze strony powiatu podpisy złożyli starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie skarbnika Marii Bednarz. Prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa, które reprezentował pełnomocnik Grzegorz Parobek.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie kilometrowy odcinek drogi nr 1048R. Zaplanowano wykonanie podbudowy jezdni, nowej nawierzchni i zjazdów. Prace obejmą również montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz budowę kanału technologicznego.

Koszt robót wyniesie dokładnie 1 275 036,40 zł. Blisko połowę tej kwoty powiat otrzymał z rezerwy na uzupełnienie dochodów samorządów, przeznaczonej na inwestycje drogowe zapewniające dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunku i wyładunku.

- Droga powiatowa Nr 1048R Zdziary - Banachy stanowi ważny ciąg komunikacyjny na terenie Gminy Harasiuki. Przebudowa kolejnego odcinka tej trasy to istotne przedsięwzięcie służące poprawie jakości infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa użytkowników oraz warunków dojazdu, w tym dla pojazdów ciężkich - podsumował starosta niżański Robert Bednarz.

Plac budowy przekazano wykonawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy. Jeśli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, przebudowa zakończy się na początku grudnia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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