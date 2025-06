Kolejny konkurs bez rozstrzygnięcia – szkoła muzyczna w Stalowej Woli ciągle bez dyrektora

Kto od lipca br. pokieruje stalowowolską szkołą muzyczną? Czy jest szansa na zażegnanie trawiącego ją konfliktu?

Przypomnijmy: powtórny konkurs na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Stalowej Woli był konieczny, gdyż ten przeprowadzony 27 maja 2024 r. nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Jak nie wybrano dyrektora rok temu

Przed rokiem stanęły do niego trzy osoby, wszystkie z kadry tej szkoły: nauczyciele Monika Kuca i Janusz Turek oraz ówczesny dyrektor Maciej Witek.

Głośno było już wtedy o jego konflikcie z częścią kadry nauczycielskiej, o wzajemnych zarzutach i pretensjach. Z kilkoma osobami dyrektor Witek (kierował szkołą przez dwie 5-letnie kadencje w latach 2014-2014) potykał się nawet w sądzie w sprawach pracowniczych (przegrał trzy).

By zostać wybranym, kandydat musiał uzyskać minimum 8 głosów, czyli bezwzględną większość 14-osobowego składu komisji konkursowej: 7 głosów mają w niej osoby związane ze szkołą (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, związki zawodowe), 6 z organem nadzorującym, czyli Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (CEA), a 1 ma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W pierwszym głosowaniu Maciej Witek uzyskał 6 głosów, Janusz Turek – 4, Monika Kuca - 2, a 2 głosy były wstrzymujące się. W drugim głosowaniu panowie utrzymali swój stan posiadania, natomiast głosów wstrzymujących się było 4.

Miało być dobrze

W tej sytuacji na pełniącą obowiązki dyrektora ministerstwo zaproponowało kandydatkę z Warszawy, ale nie zgodziła się na to Rada Pedagogiczna szkoły, popierając jednogłośnie na tę funkcję Elżbietę Nowak-Szpunr, wieloletnią nauczycielkę, a przez 16 lat wicedyrektorkę szkoły (przed rządami Macieja Witka).

W rozmowie ze „Sztafetą” we wrześniu 2024 r. zapowiadała ona, że chce unormować sytuację w szkole, „bo najważniejsi są uczniowie i muzyka, a mali ludzie wielkiej sztuki niech po sądach chodzą”. – Nie mogłam pozwolić na to, by taki ferment dalej tu trwał. Dlatego podjęłam to wyzwanie i myślę, że będzie dobrze – mówiła naszej redakcji.

Ale nie było dobrze. „Ferment” trwał nadal, 24 stycznia 2025 r. do szkoły zjechali przedstawiciele CEA, a podczas zebrania Rady Pedagogicznej doszło do próby odwołania tymczasowej dyrektorki. Głosowanie nie przyniosło jednak rozstrzygnięcia: Elżbieta Nowak-Szpunar i rywalizująca z nią Krystyna Węglarz (jedna z dwóch zastępczyń dyrektora w czasach Macieja Witka) otrzymały po 16 głosów. Zmiany więc nie było, a konflikt w szkole trwał w najlepsze.

Sytuację zaogniły jeszcze bardziej pozwy sądowe z zarzutami o mobbing, skierowane przeciwko dyrektor Nowak-Szpunar. Wystąpiły z nimi cztery osoby: jej druga zastępczyni Bożena Wójtowicz, były dyrektor Maciej Witek (pozostał w szkole jako nauczyciel) oraz dwoje pracowników sekretariatu szkoły.

3 października rozpocznie się z kolei sądowe postępowanie z karnego powództwa Macieja Witka przeciwko szefowi szkolnej „Solidarności” Piotrowi Szafrańcowi. To z jego domowego komputera pochodziły bowiem wpisy ostro krytykujące byłego dyrektora (jego zdaniem były to oszczerstwa i zniesławienia), jakie po nierozstrzygniętym konkursie w 2024 r. ukazały się w jednym z lokalnych portali internetowych.

– Pomówienia i kłamstwa muszą być nazwane po imieniu, a ich autorzy muszą ponieść konsekwencje – mówił wówczas „Sztafecie” Maciej Witek.

Dodajmy, iż sądowa próba mediacji w tej sprawie podjęta w czerwcu zakończyła się niepowodzeniem.

Ponowny konkurs bez wyboru

12 czerwca 2025 r. do ponownego konkursu na dyrektora szkoły muzycznej w Stalowej Woli stanęło dwóch kandydatów-nauczycieli w tej szkole: Janusz Turek i Paweł Baran (kierownik sekcji fortepianu).

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, w obu turach ten pierwszy otrzymał 3 głosy, ten drugi – 4 głosy, a siódemka przedstawicieli CEA i ministerstwa kultury wstrzymała się od głosu.

Z naszych informacji wynika też, iż Turka poparli przedstawiciele Rady Rodziców i szkolna „Solidarność”, a Barana – przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.

Czy będą zawiadomienia do prokuratury?

Wbrew wcześniejszym deklaracjom, w ponownym konkursie nie wystartował były dyrektor Maciej Witek. Dlaczego? Niestety, nie udało nam się z nim skontaktować.

Jedna z osób związana ze szkołą, nie ma jednak wątpliwości, dlaczego Witek nie kandydował.

– Sprawozdanie z niedawnej kontroli finansów szkoły i zalecania pokontrolne były dla niego miażdżące. Teraz czas, by tymi wnioskami zajęły się odpowiednie, trzyliterowe służby, przyjdzie też czas na zawiadomienia do prokuratury – mówi.

– Ta kontrola pokazała cały ten syf w zarządzaniu szkołą przez dyrektora Witka. Może to wreszcie otworzy oczy niedowiarkom – komentuje dosadnie inna osoba znająca ustalenia i pokontrolne wnioski sprawozdania.

Jednoznacznie negatywna ocena

Zakres kontroli obejmował prawidłowość wydatkowania środków budżetowych oraz dotacji otrzymanych przez szkołę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2025 r. A więc w czasie, gdy dyrektorem był Maciej Witek (do 31 sierpnia 2024 r.) i Elżbieta Nowak-Szpunar (od 1 września 2024 r.), zastępcami dyrektora Bożena Wójtowicz i Krystyna Węglarz, a główną księgową Joanna Leśniak (jak się dowiadujemy, złożyła wypowiedzenie z pracy).

Kontrolę przeprowadził 3-osobowy zespół powołany przez wspomniane już Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Sprawozdanie liczy 37 stron, stwierdzono w nim 22 nieprawidłowości i uchybienia (przedstawiamy je w dalszej części tekstu).

– Ustalenia zawarte w wystąpieniu wskazują, że działalność PSM I i II st. w Stalowej Woli w zakresie i okresie objętym kontrolą należy ocenić jednoznacznie negatywnie – czytamy w sprawozdaniu.

Wskazuje ono też dyrektora Witka, jako osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości, zauważając jednocześnie, iż nie powierzył on głównej księgowej obowiązków i odpowiedzialności zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co sprawia, że nie ponosi ona odpowiedzialności za ustalone nieprawidłowości i uchybienia.

W zaleceniach pokontrolnych są więc dwa punkty dotyczące tej kwestii:

*Umieścić w aktach osobowych głównej księgowej pisemne powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

*Dokonać odrębnym dokumentem powierzenia obowiązków głównemu księgowemu zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

W sprawie ustaleń kontroli i zaleceń również nie udało nam się uzyskać komentarza Macieja Witka.

Kto dalej tymczasowo pokieruje szkołą

Sprawozdanie zawiera 40 zaleceń, które Elżbieta Nowak-Szpunar jako p.o. dyrektora ma zrealizować do końca czerwca br. Notabene, wtedy też wygasa jej umowa na tymczasowe kierowanie szkołą.

Czy jeśli minister przedłuży jej ten czas, to dalej pozostanie p.o. dyrektora?

– Dopiero co zakończyło się postępowanie konkursowe, przygotowujemy zakończenie roku szkolnego, pracy jest wiele, a pan już mnie pyta o sprawy kadrowe. Myślę, że nad powołaniem dyrektora zastanawia się teraz nadzór pedagogiczny szkoły, który podejmie stosowną decyzję. Ja w każdym razie do dzisiaj (13 czerwca – red.) żadnej propozycji nie otrzymałam. I tego tematu w tej chwili nie ma – odpowiedziała nam Elżbieta Nowak-Szpunar.

Zapewnia też, że odniesie się w terminie (do końca czerwca) do wszystkich pokontrolnych zaleceń, choć szczegółowe zrealizowanie w tak krótkim czasie wszystkich 40 punktów będzie fizycznie niemożliwe.

Przyznaje również, że długa lista nieprawidłowości i uchybień, jakie wykazała kontrola w szkole, była dla niej przykrym zaskoczeniem.

– Każdy powinien wejrzeć w siebie, w swoje sumienie, postępowanie i etykę. Osoby, które dopuściły się tych wszystkich rzeczy powinny ponieść odpowiedzialność – mówi, gdy pytamy ją o sposób wybrnięcia z całej tej sytuacji i rozwiązania konfliktu w szkole.

– Jeśli ma się zgodzić, to pod warunkiem, że otrzyma narzędzia do skutecznego kierowania szkołą, będzie mogła dobrać sobie zastępców i pracowników sekretariatu. Inaczej znowu czeka nas zimna wojna, podgryzanie się i chaos w zarządzaniu – mówi jeden z członków komisji konkursowej.

Jego zdaniem, docelowo szkołę, na stanowisku dyrektora uratować może osoba z zewnątrz, bardziej sprawny menedżer niż kierownik jakiejś sekcji instrumentów, ktoś spoza towarzysko-zawodowych układów, jakie trawią szkołę muzyczną w Stalowej Woli.

Inna osoba z kręgu szkoły mówi nam wprost:

– Ta chora sytuacja to także wina Centrum Edukacji Artystycznej. Gdyby chciało i samo było w porządku, to już dawno przeprowadziłoby rzetelny i uczciwy konkurs, w którym wybrano by najlepszego kandydata na dyrektora szkoły. A tak jej psucie trwa nadal.

Idziemy do przodu

Dyrektor Elżbieta Nowak-Szpunar podkreśla jednak, że mimo całej tej nieprzyjemnej sytuacji, szkoła ma sukcesy artystyczne, teraz 20 kolejnych dyplomantów i blisko sto nowych uczniów z ostatniej rekrutacji.

– Mamy świetnych nauczycieli, znakomitych specjalistów, myślę, że rodzice też odetchnęli trochę po tym roku. Pochwalmy się tym, nie dokładajmy sobie sami zmartwień. Szkoła musi iść do przodu. I tak też robimy – podsumowuje Elżbieta Nowak-Szpunar.

Co wykazała kontrola

A oto lista 22 nieprawidłowości i uchybień zawartych w sprawozdaniu z kontroli szkoły (pisownia oryginalna):

1. Nie przeprowadzono rzetelnej inwentaryzacji z 2023 roku z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o rachunkowości, przypisanie odpowiedzialności materialnej pracownikom za poszczególne składniki majątku jednostki z wpisaniem do akt osobowych, przestrzeganie odpowiedzialności wskazanych w instrukcji inwentaryzacyjnej osób za poszczególne czynności. Nie przedstawiono kontrolującym protokołu corocznej inwentaryzacji składników majątku metodą weryfikacji i uzgodnienia sald na dzień bilansowy, w myśl art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

2. Nie dopełniono obowiązku inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metoda spisu z natury zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tzn. raz w ciągu 4 lat co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Zaniechanie zamknięcia ksiąg rachunkowych od roku 2017. Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych określa art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Według art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych, o którym mowa w tym przepisie to wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Taki obowiązek wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przy czym według art. 52 ust. 1 tej ustawy, kierownik jednostki powinien zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (por. art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości).

4. Nie podjęto udokumentowanej decyzji Kierownika jednostki o zaniechaniu budowy środka trwałego (likwidacji środka trwałego w budowie) pn. „Przygotowanie dokumentacji — budowa sali muszli koncertowej oraz segmentu dydaktycznego dla potrzeb PSM I i II st. w Stalowej Woli” rozpoczętej w 2018 roku i nie kontynuowanej w latach 2019-2025. Zaniechanie to wiąże się z koniecznością wyłączenia z ksiąg rachunkowych nakładów ujętych jako elementy wartości środka trwałego w budowie i odpisania ich w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (KSR nr 11, pkt 6.55-6.57 Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105 z dnia 29.05.2017 r.).

5. Ustalono wartość zamówienia publicznego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja sceny plenerowej i dostosowanie pomieszczeń szkoły do przepisów ppoż” oraz wydatków rocznych na usługi remontowe niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, udzielono zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 2 oraz art. 17 pkt lb.

6. Poświadczenie nieprawdy w protokole likwidacji z dn. 10.12.2019 r. przez członków komisji likwidacyjnej w wyniku sprzedał 3 instrumenty do Domu Kultury w Pysznicy.

7. Nieuprawnione wypłaty z funduszu zdrowotnego (paragraf 3020) dla wicedyrektorów/zastępców dyrektora w łącznej wysokości 40 380 zł.

8. Nieudokumentowane wypłaty z funduszu zdrowotnego (paragraf 3020) dla nauczycieli w łącznej kwocie 1099,46zł.

9. Brak Regulaminu wynagradzania dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, zasad przyznawania nagród dyrektora, zasad kontroli zarządczej, zamówień publicznych, instrukcji inwentaryzacyjnej uwzględniającej elektroniczne narzędzia wykorzystywane w procesie inwentaryzacji składników majątku oraz inwentaryzację zbiorów bibliotecznych.

10. Brak wyznaczonych osób odpowiedzialnych za proces wyłaniania wykonawców, dostawców oraz merytorycznie odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procesu zakupu z wpisaniem do zakresu obowiązków pracownika.

11. Brak umieszczania na odwrocie faktur zakupowych opisu merytorycznego osoby odpowiedzialnej za zakup przed przekazaniem dokumentów do kontroli finansowej.

12. Brak weryfikacji przez główną księgową dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty (m.in. wnioski z ZFŚS lub wnioski z funduszu zdrowotnego) pod kątem umieszczenia podpisu decydentów) zgodnie z art. 21 Ustawy o rachunkowości.

13. Brak przestrzegania przez główną księgową zasad rachunkowości w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych i weryfikacji dokumentów finansowych tj. faktura, umowa lub zamówienia, protokół odbioru.

14. Nie stosowano zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa tj. Dz.U. 2025, poz. 228 przy likwidacji majątku.

15. Przyjmowanie w darowiźnie składników majątku bez udokumentowania umową z Darczyńcą ze wskazaniem nazwy i wartości poszczególnych składników.

16. Wadliwe zasady przekazywania do użyczenia lub wypożyczenia instrumentów muzycznych składniki majątku należy udokumentować umową ze wskazaniem numerów inwentarzowych, ilości, wartości

poszczególnych składników, okresu obowiązywania umowy oraz zasad odpłatności czy braku odpłatności.

17. Nadpłata środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 159,94 zł i brak dokumentu sporządzonego z datą 31.12.2024 ustalającego przyczynę .

18. Niewłaściwe zabezpieczenie dokumentów finansowych (braki w dokumentacji np. umowa z Wykonawcą na wykonanie inwestycji w 2018 roku).

19. Nie zastosowano zasad określonych w Ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi tj. Dz.U 2019, poz. 2136 w zakresie przyznawania nagrody rocznej dla głównej księgowej, wniosek wynikający z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dz.U 2011, poz. 644.

20. Nie udokumentowano kryteriów ustalania dodatku motywacyjnego określone w regulaminie wynagradzania pracowników pedagogicznych nie mają znaczącego wpływu na faktyczną wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego w okresie kontrolowanym. Dodatki motywacyjne przyznawane są za aktywności nauczycieli nieobjęte Regulaminem wynagradzania, mające charakter organizacyjno-administracyjny a w niewielkim stopniu związane z procesem dydaktycznym określonym w. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej Dz.U. 2009 nr 60 poz. 494 z późn. zm.

21. Nie udokumentowano zasad i kryteriów przyznawania premii i nagród dla administracji i obsługi. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych powinien być wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559 z późn. zm.).

22. Nie dopełniono obowiązku należącego do dyrektora szkoły, polegającego na zapewnieniu odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji powstającej w szkole. Dokumenty dotyczące inwentaryzacji pełnej za 2023 r. wydano bez zaewidencjonowania osobie nieuprawnionej. Dokumentacja wróciła do księgowości niekompletna, nikt nie ustalił osób odpowiedzialnych za to oraz aktualnego miejsca przechowywania zaginionej dokumentacji. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentacji zakupowej inwestycji. Jednostka w okresie kontrolowanym nie prowadziła archiwizacji.

Sprawozdanie podpisał dr Zdzisław Bujanowski, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.