Kolejny blamaż „zielono-czarnych”. Wisła Kraków - Stal Stalowa Wola 5:0

Jeżeli ktoś miał nadzieję na to, że po kompromitującym spotkaniu ze Zniczem, Stal zrobi wszystko, żeby w Krakowie zmazać plamę i choć trochę udobruchać swoich kibiców, ten się grubo mylił. Stal po raz drugi z rzędu dostała „piątkę”, i po raz drugi w tym sezonie od Wisły Kraków, która wygrała jesienią w Stalowej Woli 5:1.

„Samobój” jeden czy dwa?

Strzelanie rozpoczął Rafał Mikulec. Były były piłkarz… Orła Rudnik nad Sanem (2013/14) niepilnowany przez nikogo w polu karnym Stali, dostał piłkę od Kacpra Dudy, przyjął ja spokojnie i huknął w kierunku bramki. Wprost w stojącego na linii bramkowej Davida Niepsuja. Piłka odbiła się od jego stopy i wpadła pod poprzeczkę. Gola zapisano piłkarzowi Wisły. W 34. minucie nie było już żadnych wątpliwości, komu przypisać celne trafienie. Frederico Duarte dogrywał piłkę przed bramkę do Angela Rodado. Najlepszego strzelca Wisły ubiegł David Niepsuj, ale nie udało mu się wyekspediować futbolówki poza boisko tylko do swojej bramki.

Po pierwszej połowie Wisła prowadziła 2:0, ale mogła wyżej, bo już w 6. minucie w słupek trafił z kilku metrów Frederico Duarte, a tuż przed przerwą poprzeczkę ostemplował uderzeniem z rzutu wolnego, Rodado.

Chwilę wcześniej drugi raz żółtą kartką został ukarany Adi Mehremić. Obydwa „żółtka” Bośniak zobaczył za nieprzepisowe zatrzymywanie Angela Baeny. Stal całą drugą połowę musiał sobie radzić w dziesięciu.

VAR naradzał się długo

Po wznowieniu gry po przerwie Wisła zepchnęła Stal na jej połowę.W 56. minucie bliski zdobycia trzeciej bramki był Frederico Duarte. Na szczęście dla Stali, piłka po rykoszecie minęła bramkę. Chwilę później Miłosz Piekutowski obronił kąśliwe uderzenie Rodado. W 64. minucie wszedł na boisko Łukasz Zjawiński i już za chwilę mógł się wpisać na listę strzelców. Trafił jednak piłką w stojącego przed bramką Bojana Gvozdenovicia.

Bliski szczęścia mógł być w 57. minucie Duarte, ale po rykoszecie piłka minęła jednak bramkę Stali. W tę w 59. minucie trafił z kolei sprzed szesnastki Rodado, tyle że świetnie spisał się Piekutowski. Na następną groźniejszą okazję przyszło nam poczekać aż 10 minut, kiedy to po podaniu Bartosza Jarocha przed szansą na przełamanie stanął wprowadzony chwilę wcześniej Łukasz Zwoliński, tyle że trafił w stojącego tuż przed bramką Bojana Gvozdenovicia, który zastąpił po przerwie Ibe-Tortiego i zaliczył… drugi występ w naszej drużynie.

Pięć minut później Zwoliński cel osiągnął. Po znakomitym prostopadłym podaniu od Carbo, przyjął piłkę na pierś i huknął pod poprzeczkę. Sędzia sprawdzał jeszcze, czy napastnik Wisły nie był na pozycji spalonej i trwało to dosyć długo, aż w końcu jego koledzy z VAR-u poinformowali go, że spokojnie może wskazać na środek boiska.

Czwartą bramkę dla „Białej Gwiazdy” zdobył technicznym uderzeniem z pola karnego Jesús Alfaro (asystę zanotował Rodado), a po raz piąty bramkarz Stali wyjmował piłkę ze swojej bramki w 88. minucie. Duda idealnie zagrał piłkę Tamasowi Kissowi, a Węgier „złamał” jednego z naszych obrońców i uderzył celnie w „krótki róg”.

Czy Stal pójdzie za… ciosem?

Wisła wysoko pokonała Stal Stalową Wolę, a ponadto osiągnęła inny cele, jakim było „wykartkowanie” się czterech piłkarzy: Poletanovicia, Dudy, Carbo i Rodado. Nie będą oni mogli zagrać w meczu ze Stalą w Rzeszowie, ale będą brani pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na pierwszy mecz barażowy o Ekstraklasę, bo tego Wiśle nikt już nie odbierze.

A Stal? Stal podejmie w ostatniej kolejce Arkę i jeżeli pójdzie za ciosem, to możemy być świadkami widowiska okraszonego sporą ilością zdobytych bramek…

WISŁA KRAKÓW - STAL STALOWA WOLA 5:0 (2:0)

1-0 Mikulec (12), 2-0 Niepsuj (34 - samob.), 3-0 Zwoliński (72), 4-0 Alfaro (81), 5-0 Kiss (88)

WISŁA: Broda - Jaroch, Uryga (46 Colley), Łasicki, Mikulec - Carbo (87 Igbekeme), Poletanović (63 Zwoliński) - Baena (63 Kiss), Duda, Duarte (71 Alfaro) - Rodado.

STAL: Piekutowski - Niepsuj (77 Kukułowicz), Banach, Mehremić, Furtak, Zaucha (77 Urban) - Thiago, Walski - Ibe-Torti (46 Gvozdenović), Strózik (87 Svec), Bida (46 Wojtkowski).

Sędziował Marcin Kochanek (Opole). Żółte kartki: Łasicki, Colley, Poletanović, Duda, Carbo, Rodado - Mehremić, Walski. Czerwona kartka Mehremić (45. minuta, druga żółta). Widzów 24 314.