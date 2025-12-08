8 grudnia 2025

Kolejne zwycięstwo HSW Narzędziowni-Społem i WP-Transferu

W sobotę odbyły się kolejne mecze stalowowolskich lig amatorskich. I kolejne zwycięstwa zanotowali liderzy. W siatkarskiej lidze SWVA siódmą wygraną zanotował WP-Transfer, a w lidze koszykarskiej SWBA po raz piąty z tarczą schodzili z parkietu zawodnicy HSW Narzędziowni-Społem.