Kolejne zwycięstwo HSW Narzędziowni-Społem i WP-Transferu

SWBA: Stalowe Byki - HSW Narzędziownia-Społem 39:82, Złota Generacja - Ełk Skład 61:59, pauzowały Martwe Piksele.
W tabeli na prowadzeniu HSW Narzędziownia-Społem - 10 pkt (5 zwycięstw - 0 porażek), miejsce drugie zajmuje Złota Generacja - 8 pkt, a trzecie Ełk Skład - 6 pkt.
13 grudnia odbędą się mecze 7. kolejki: Złota Generacja - Martwe Piksele (16.30), Ełk Skład - HSW Narzędziownia-Społem (17.45), pauzować będą Stalowe Byki.
SWVA: Orkan - BHP PPOŻ T.Mazur 0:3 (13:25, 20:25, 26:28), Orkan - WP-Transfer 0:3 (14:25, 18:25, 13:25), Leśnik Sagitarius - Art-Mat 1:3 (25:23, 14:25, 20:25, 22:25).
W tabeli na prowadzeniu WP-Transfer - 21 kt (7 zwycięstw - 0 porażek), miejsce drugie zajmuje Leśnik Sagitarius Nisko - 12 pkt (4-2), a trzecie Art-Mat - 12 pkt (4-2).
13 grudnia odbędzie się 8. kolejka: Leśnik Sagitarius - Art-Mat (9), WP-Transfer - BHP PPOŻ T.Mazur (10.40), VBall Ulanów - Konzbud (12.20), Orkan - Nxnet (14).
