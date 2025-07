Dokument podpisali: burmistrz Gminy i Miasta Tadeusz Handziak oraz skarbnik Gminy Grażyna Reichert. Po stronie wykonawcy – firmy „PRIMBUD” Sp. z o.o. – podpisy złożyli Prezes Zarządu Piotr Wałek oraz Wiceprezes Mirosław Garbacz.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach:

Wspólna

Jana Matejki i Mikołaja Kopernika

Fryderyka Chopina

Józefa Piłsudskiego

Władysława Reymonta

oraz przy Rudnej – od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kordeckiego

Wartość realizacji to 2 050 410,00 zł, a zakończenie prac planowane jest na grudzień 2025 roku.

– Realizacja tej inwestycji to kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury sanitarnej naszej gminy. Inwestycje w kanalizację to nie tylko poprawa komfortu życia mieszkańców, ale również troska o środowisko naturalne i nowoczesność naszych rozwiązań komunalnych. Cieszę się, że wspólnie z firmą PRIMBUD możemy realizować to zadanie i że kolejne ulice naszej gminy zostaną objęte nowoczesną siecią kanalizacyjną. Liczę na sprawny przebieg prac i ich zakończenie zgodnie z planem, do końca tego roku – podkreślił burmistrz Tadeusz Handziak.