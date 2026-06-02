Fot. facebook/Michał Wrzos
Stalowa Wola 2 czerwca 2026

Kolejne rozdanie przy Hutniczej. Michał Wrzos nowym dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola

Jeszcze nie opadły emocje po wywalczonym w Krakowie utrzymaniu w Betclic 2. Lidze, a przy Hutniczej już zapadają ważne decyzje. Stal Stalowa Wola ogłosiła nowego dyrektora sportowego. Został nim Michał Wrzos, który zapowiada długofalową odbudowę klubu i - co warte podkreślenia- nie będzie pobierał za swoją pracę wynagrodzenia…

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po zakończeniu sezonu, zwieńczonego zwycięstwem nad Hutnikiem Kraków i zapewnieniem sobie ligowego bytu, w Stali Stalowa Wola rozpoczął się czas zmian organizacyjnych. Z klubem po trzech latach pracy pożegnał się trener przygotowania motorycznego Paweł Żmuda - miesiąc wcześniej, przypomnijmy, zostali zwolnieni: dyrektor sportowy, Jakub Kowalski i trener bramkarzy, Denys Parechyn - a teraz poznaliśmy nazwisko nowego dyrektora sportowego.

Funkcję tę objął Michał Wrzos, dotychczas związany z własną agencją menedżerską. Jego umowa ze Stalą obowiązywać będzie od 3 czerwca 2026 roku do 30 czerwca 2027 roku. Klub poinformował również, że Wrzos nie będzie pobierał wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.

Nowy dyrektor, obejmując stanowisko, zakończył jednocześnie działalność w Agencji Piłkarskiej Premium Wrzos. Jak przekazał w opublikowanym komunikacie, sprzedał wszystkie swoje udziały i nie uczestniczy już w żadnych działaniach biznesowych, sportowych czy organizacyjnych związanych z agencją. Za jej dalsze funkcjonowanie odpowiada obecnie Wojciech Trochim. Umowy z agencją maja ma obecny pierwszy trener Stali, Dariusz Kantor, a także jego asystent Stanisław Szpyra, a także pilkarz Michał Surzyn.

W pierwszym wystąpieniu skierowanym do kibiców Michał Wrzos podkreślił, że do Stali przyszedł przede wszystkim do pracy, a jego działania mają być oceniane przez pryzmat efektów, a nie deklaracji. Zaapelował również o cierpliwość i zaufanie, prosząc o sześć miesięcy na realizację planu odbudowy klubu.

– Efekty mają mówić same za siebie. Interesuje mnie wyłącznie dobro Stali Stalowa Wola. Wielkich rzeczy nie buduje się w jeden dzień – przekazał nowy dyrektor sportowy.

Wrzos zapowiedział również przedstawienie w najbliższym czasie projektu rozwoju klubu opartego na siedmiu fundamentach, które mają wyznaczyć kierunek działań zarówno dla pionu sportowego, jak i całego środowiska skupionego wokół Stali.

Tutaj pełen zapis tego co powierdział Michał Wrzos po objęciu funcji trenera sportowego

