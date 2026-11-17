Pieniądze mają przede wszystkim pomóc szpitalowi w uporządkowaniu zaległych płatności. Placówka musi uregulować m.in. zobowiązania wobec ZUS oraz faktury za leki, materiały medyczne i usługi potrzebne do codziennego funkcjonowania. Od terminowych płatności zależy również ciągłość dostaw i sprawna praca poszczególnych oddziałów.

Nowa pomoc nie jest pierwszą, jaką w tym roku otrzymała niżańska lecznica. Już w sierpniu samorząd przekazał jej 3 mln zł. Po przyjęciu kolejnej uchwały kwota wsparcia na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2025 rok wzrosła do ponad 5,4 mln zł.

Konieczność sięgania po dodatkowe środki wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej szpitala. SPZZOZ w Nisku zakończył ubiegły rok stratą, której nie jest w stanie samodzielnie pokryć. Na problemy finansowe wpływają między innymi rosnące koszty utrzymania placówki, wynagrodzeń, energii i leków. Dodatkowym obciążeniem jest niewystarczające finansowanie świadczeń oraz brak pełnej zapłaty za usługi wykonane ponad limit kontraktowy.

Władze powiatu zaznaczają, że utrzymanie sprawnego funkcjonowania szpitala ma znaczenie dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z jego usług. Samorząd, jako podmiot tworzący placówkę, deklaruje dalsze działania na rzecz zapewnienia jej stabilności.

- Dbamy o stabilność naszej niżańskiej placówki, bo sprawne funkcjonowanie Szpitala to bezpieczeństwo nas wszystkich. Powiat Niżański ma pełną świadomość odpowiedzialności za funkcjonowanie Szpitala i konsekwentnie podejmuje działania służące jego wsparciu. Stabilna działalność placówki, dostępność świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów są bowiem kluczowe dla wszystkich mieszkańców naszego Powiatu - mówi starosta niżański Robert Bednarz.