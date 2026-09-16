Kolejna niedziela z Rozwadowskim Targiem Staroci

Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, do Rozwadowa przyjadą kolekcjonerzy, pasjonaci i sprzedawcy. Od rana będzie można przeglądać zawartość stoisk, szukać ciekawych okazji, uzupełniać własne zbiory, a także kupować, sprzedawać i wymieniać się przedmiotami.

I właśnie w tym tkwi urok rozwadowskiego targu - nigdy do końca nie wiadomo, na co tym razem uda się trafić. Stare monety, zegarki, porcelana, książki, fotografie, pamiątki, drobiazgi sprzed lat czy przedmioty kolekcjonerskie - każde stoisko może kryć coś innego. Dla jednych będzie to konkretna rzecz, której od dawna szukają, dla innych pretekst do niedzielnego spaceru i przyjrzenia się przedmiotom, które nierzadko mają za sobą długą historię.

Najbliższy Rozwadowski Targ Staroci odbędzie się 20 września w godz. 7-14 na rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie. Wstęp jest wolny, a osoby zainteresowane sprzedażą są zwolnione z opłat targowych.