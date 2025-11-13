Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Rudniku nad Sanem

Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Burmistrz Tadeusz Handziak oraz, przy kontrasygnacie Skarbnik Grażyny Reichert, przedstawiciele WFOŚiGW - Prezes Zarządu Bernadeta Dżugan i Zastępca Prezesa Zarządu Marek Klara.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 13 497,00 zł, a środki pochodzą z funduszu WFOŚiGW w Rzeszowie. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe będzie kontynuowanie działań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Samorząd podkreśla, że inwestycja ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

- Każde pozyskane środki to inwestycja w zdrowie mieszkańców i czystsze środowisko. Systematycznie eliminujemy z przestrzeni publicznej i prywatnej materiały zawierające azbest, dzięki czemu Rudnik nad Sanem staje się miejscem bardziej bezpiecznym i przyjaznym do życia - podkreślił burmistrz.

Dzięki pozyskanym funduszom Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem kontynuuje działania, które od lat przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu na środowisko.