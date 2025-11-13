Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 13 listopada 2025

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Rudniku nad Sanem

7 listopada 2025 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, podpisano umowę dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem niebezpiecznych odpadów. Projekt nosi tytuł „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Burmistrz Tadeusz Handziak oraz, przy kontrasygnacie Skarbnik Grażyny Reichert, przedstawiciele WFOŚiGW - Prezes Zarządu Bernadeta Dżugan i Zastępca Prezesa Zarządu Marek Klara.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 13 497,00 zł, a środki pochodzą z funduszu WFOŚiGW w Rzeszowie. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe będzie kontynuowanie działań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Samorząd podkreśla, że inwestycja ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

- Każde pozyskane środki to inwestycja w zdrowie mieszkańców i czystsze środowisko. Systematycznie eliminujemy z przestrzeni publicznej i prywatnej materiały zawierające azbest, dzięki czemu Rudnik nad Sanem staje się miejscem bardziej bezpiecznym i przyjaznym do życia - podkreślił burmistrz.

Dzięki pozyskanym funduszom Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem kontynuuje działania, które od lat przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu na środowisko.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oświadczenie Radnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Urszuli Tatys
Stalowa Wola
Oświadczenie Radnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Urszuli Tatys
Remont Świetlicy Wiejskiej z funduszu sołeckiego i budżetu gminy
Bojanów
Remont Świetlicy Wiejskiej z funduszu sołeckiego i budżetu gminy
Recital „Animus - Serce moje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach
Zaleszany
Recital „Animus - Serce moje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach
XVII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Rudnik nad Sanem
XVII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Listopadowy targ staroci w Rozwadowie
Stalowa Wola
Listopadowy targ staroci w Rozwadowie
Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem ma nowego komendanta
Rudnik nad Sanem
Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem ma nowego komendanta
Światło i emocje na płótnie - spotkanie ze sztuką Elżbiety Marii Sawickiej
Rudnik nad Sanem
Światło i emocje na płótnie - spotkanie ze sztuką Elżbiety Marii Sawickiej
W grudniu bez „wahadła”, ale z utrudnieniami
Stalowa Wola
W grudniu bez „wahadła”, ale z utrudnieniami
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu