Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
Fot. Paweł Stec
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem 30 stycznia 2026

Kolędy w Radomyślu zabrzmiały pełną mocą orkiestr dętych

W niedzielę, 25 stycznia, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu wypełniło się świąteczną muzyką podczas koncertu kolęd w wykonaniu radomyskiej orkiestry dętej oraz gościnnie orkiestry z Łapsz Wyżnych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Muzycy zaprezentowali tradycyjne kolędy i popularne utwory świąteczne, takie jak „Cicha Noc” czy „Last Christmas”, a program uzupełniły występy wokalistki Emilii Gębali i mażoretek z Radomyśla. Koncert prowadzony był przez kapelmistrzynię Marię Bednarowską i dostarczył publiczności wielu niezapomnianych wrażeń.

Kościół wypełnił się wiernymi, a muzyka i świąteczna atmosfera zapewniły wyjątkowe duchowe przeżycie. Noworoczny koncert orkiestry dętej w Radomyślu stał się już lokalną tradycją, ciesząc się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Fot. Paweł Stec

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Obowiązkowe czujki czadu i dymu
Stalowa Wola
Obowiązkowe czujki czadu i dymu
Nowy sprzęt dla służb ratowniczych w Gminie Bojanów
Bojanów
Nowy sprzęt dla służb ratowniczych w Gminie Bojanów
Biblioteczna Baza Robotów - kreatywne ferie w MBP
Stalowa Wola
Biblioteczna Baza Robotów - kreatywne ferie w MBP
Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej
Stalowa Wola
Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej
Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei
Zaleszany
Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei
Nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Radomyśl nad Sanem
Bal Seniora w Radomyślu
Radomyśl nad Sanem
Bal Seniora w Radomyślu
Gdy przeszłość lśni
Nisko
Gdy przeszłość lśni
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu