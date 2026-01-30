Kolędy w Radomyślu zabrzmiały pełną mocą orkiestr dętych

Muzycy zaprezentowali tradycyjne kolędy i popularne utwory świąteczne, takie jak „Cicha Noc” czy „Last Christmas”, a program uzupełniły występy wokalistki Emilii Gębali i mażoretek z Radomyśla. Koncert prowadzony był przez kapelmistrzynię Marię Bednarowską i dostarczył publiczności wielu niezapomnianych wrażeń.

Kościół wypełnił się wiernymi, a muzyka i świąteczna atmosfera zapewniły wyjątkowe duchowe przeżycie. Noworoczny koncert orkiestry dętej w Radomyślu stał się już lokalną tradycją, ciesząc się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Fot. Paweł Stec