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Harasiuki 14 sierpnia 2026

Kolarze ruszą przez gminę Harasiuki

W najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, w Harasiukach spotkają się miłośnicy kolarstwa. Odbędzie się tam Wyścig o Puchar Wójta Gminy Harasiuki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Start i meta zostały wyznaczone w Harasiukach. Zawodnicy będą mieli do pokonania 67,31 km, a na trasie czeka ich łącznie 149 metrów przewyższenia.

Trasa poprowadzi przez tereny gminy, więc oprócz sportowej rywalizacji będzie też okazja, by przejechać przez okolice Harasiuk w większym peletonie.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z trasą i kolarską rywalizacją. Na plakacie wydarzenia widnieje również hasło „Dołącz do peletonu”.

Wyścig odbędzie się 16 sierpnia. Za organizację i wsparcie wydarzenia odpowiadają m.in. Gmina Harasiuki, Powiat Niżański oraz Bystre S.C. Team.

Początek i zakończenie rywalizacji zaplanowano w Harasiukach.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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