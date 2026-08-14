Kolarze ruszą przez gminę Harasiuki

Start i meta zostały wyznaczone w Harasiukach. Zawodnicy będą mieli do pokonania 67,31 km, a na trasie czeka ich łącznie 149 metrów przewyższenia.

Trasa poprowadzi przez tereny gminy, więc oprócz sportowej rywalizacji będzie też okazja, by przejechać przez okolice Harasiuk w większym peletonie.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z trasą i kolarską rywalizacją. Na plakacie wydarzenia widnieje również hasło „Dołącz do peletonu”.

Wyścig odbędzie się 16 sierpnia. Za organizację i wsparcie wydarzenia odpowiadają m.in. Gmina Harasiuki, Powiat Niżański oraz Bystre S.C. Team.

Początek i zakończenie rywalizacji zaplanowano w Harasiukach.