Kłyżów znów zagra dla innych

Organizatorzy przygotowali program, w którym każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jedną z głównych atrakcji będzie Misyjny Balonik. Do zabawy trafi aż 2000 baloników, a każdy z nich będzie oznaczał nagrodę. Wśród 20 nagród głównych znajdą się m.in. rower miejski, grill gazowy oraz vouchery.

Nie zabraknie również sportowych emocji. W konkursie Strong Para duety zmierzą się w widowiskowych konkurencjach sprawnościowych. Dla dzieci i młodzieży przygotowano biegi oraz wioskę lekkoatletyczną.

Swoich sił będzie można spróbować także w kuchni. Kłyżowski Kocioł to konkurs, w którym uczestnicy powalczą o uznanie za swoje kulinarne propozycje. Najmłodsi będą mogli natomiast sprawdzić swoje muzyczne umiejętności w konkursie „Od Kłyżowa do Opola”.

Na terenie wydarzenia pojawią się także służby i lokalne organizacje. Zaplanowano pokazy oraz prezentacje sprzętu OSP Kłyżów i ZGK Pysznica, a także motocykli i maszyn budowlanych. Nie zabraknie stoisk rękodzielniczych oraz kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Dla dzieci przygotowano bezpłatne dmuchańce, przejażdżki konikami i kolejne atrakcje.

Wieczorem centrum wydarzeń przeniesie się na scenę. Przed publicznością wystąpią Dominika Swara-Kasperkowicz, Marcin Daniec oraz zespół MeGustar.

Impreza odbędzie się w Kłyżowie na placu szkolnym.