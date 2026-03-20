Kluby ze Stalowej Woli nie dostaną ani złotówki…

W ramach konkursu złożono 20 wniosków. Ostatecznego wyboru dokonano na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, która przeprowadziła ocenę merytoryczną złożonych projektów. Ostatecznie Zarząd Województwa zatwierdził listę 19 klubów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację działań sportowych w roku 2026. Odrzucony wniosek dotyczył siatkarskiego klubu Feniks Heron Przeworsk.

Łącznie przeznaczono na ten cel 1,3 mln zł. Najwięcej pieniędzy zostanie w Rzeszowie - 740 000 zł. Kluby z Mielca dostaną 240 000 zł, a z Krosna 140 000 zł.

Największe wsparcie otrzymały siatkarskie zespoły Developresu i Asseco Resovii - po 150 000 zł oraz siatkarski zespół ITA TOOL Stal Mielec - 100 000 zł.

Reasumując: 1,3 mln zł rozdane, 19 klubów nagrodzonych, a Stalowa Wola… jakby jej na sportowej mapie województwa nie było. Prawda jest jednak inna. Nie ma ani jednego klubu ze Stalowej Woli, ponieważ żaden nie złożył wniosku o wsparcie. A nawet, gdyby złożył, to nie byłby brany pod uwagę, ponieważ nie ma Stalowa Wola klubów sportowych w najwyższych ligach rozgrywkowych.