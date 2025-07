Klub Seniora „Radość Jesieni” świętuje 30-lecie

Klub od trzech dekad jest miejscem spotkań, integracji i wzajemnego wsparcia dla starszych mieszkańców Stalowej Woli. Jego członkowie aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta, biorąc udział m.in. w Senioriadach, Marszach Seniora czy wydarzeniach organizowanych przez MOPS i Radę Seniorów. „Radość Jesieni” to nie tylko organizacja – to prawdziwa społeczność zbudowana na przyjaźni i wspólnych wartościach.

Sami seniorzy tak wspominają ten dzień jubileuszu:

„Klub Seniora „Radość Jesieni” to wyjątkowe miejsce, które od 30 lat integruje i wspiera osoby starsze w naszej społeczności. Jubileusz 30‑lecia to wyjątkowa okazja do świętowania. Dzięki częściowemu dofinansowaniu Prezydenta Miasta w dniu 26.06.2025 spotkaliśmy się z tej okazji w lokalu „Lasowianka” wraz z zaproszonymi gośćmi: prezeską Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej panią Renatą Knap, dyrektorem MOPS‑u panem Piotrem Pierścionkiem, prezesem Rady Seniorów panem Józefem Górniakiem oraz z prezesami zaprzyjaźnionych klubów. Odbyło się powitanie zaproszonych gości jak również klubowiczów.

Następnie przy muzyce orkiestry wszyscy się bawili do późnego wieczora. Były śpiewy i poczęstunek dość obfity serwowany przez lokal „Lasowianka”. Aktywnie brała udział w tym wydarzeniu telewizja Stella.”

Jubileusz był pięknym podsumowaniem lat wspólnej działalności, ale też inspiracją do dalszych działań. Klubowiczom życzymy kolejnych dekad pełnych energii, uśmiechu i niezapomnianych chwil.