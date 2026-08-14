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Ulanów 14 sierpnia 2026

Klasyka w plenerze. „Dźwięki lata” w Bielinach

Miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli okazję spędzić niedzielny wieczór przy muzyce na żywo. 16 sierpnia w Zespole Dworsko-Parkowym w Bielinach odbędzie się koncert „Dźwięki lata w Bielinach”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 18. Na scenie pojawią się skrzypaczka Anna Gutowska oraz pianista Sebastian Nawrocki. W programie znalazły się utwory m.in. Fritza Kreislera, Maurice’a Ravela, Antonína Dvořáka i Astora Piazzolli.

Koncert będzie kolejnym spotkaniem z muzyką klasyczną organizowanym przez Stowarzyszenie „Bieliny - wieś nad Sanem”. Wydarzenie poprowadzi Magdalena Pamuła.

Organizatorzy zapowiadają również słodki poczęstunek dla publiczności. Wstęp na koncert jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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