Klasyka w plenerze. „Dźwięki lata” w Bielinach

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 18. Na scenie pojawią się skrzypaczka Anna Gutowska oraz pianista Sebastian Nawrocki. W programie znalazły się utwory m.in. Fritza Kreislera, Maurice’a Ravela, Antonína Dvořáka i Astora Piazzolli.

Koncert będzie kolejnym spotkaniem z muzyką klasyczną organizowanym przez Stowarzyszenie „Bieliny - wieś nad Sanem”. Wydarzenie poprowadzi Magdalena Pamuła.

Organizatorzy zapowiadają również słodki poczęstunek dla publiczności. Wstęp na koncert jest wolny.