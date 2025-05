6 maja 2025

Klasa B grupa II. Rekordowa wygrana Rotundy Krzeszów. W roli głównej ks. proboszcz Tomasz Winogrodzki

Trucka Kotowa Wola nikt już nie zatrzyma w drodze do klasy A. W ostatniej kolejce lider pojechał do Glinianki na spotkanie z Orłem i „uziemił” go już do przerwy, strzelając w tym czasie 4 gole. Po przerwie dołożył kolejne. Jeszcze więcej bramek padło w meczach Polonii Przędzel z Wichrami Rzeczyca Długa, a najwięcej goli, bo aż 14 oglądała widownia spotkania Rotundy Krzeszów z Huraganem Zdziechowice.