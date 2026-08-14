Kino pod gwiazdami wraca na Podkarpacie! Wystartuje cykl plenerowy „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim”

Już od 15 sierpnia mieszkańcy i turyści odwiedzający Województwo Podkarpackie będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym cyklu plenerowych projekcji filmowych. Fundacja Rozwoju Kinematografii zaprasza na „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim” – przedsięwzięcie łączące światowe kino wybitnych reżyserów z kameralną atmosferą miejskich parków i placów.

Każdy z czterech zaplanowanych wieczorów filmowych rozpocznie się o godzinie 20:30. Organizatorzy zadbali o różnorodny i wartościowy program, który zadowoli zarówno miłośników kina artystycznego, jak i widzów szukających wzruszeń czy dobrej rozrywki pod gołym niebem.

– Celem projektu jest ułatwienie dostępu do wartościowego kina, integracja lokalnej społeczności oraz ożywienie urokliwych zakątków Podkarpacia. Chcemy, aby plenerowe pokazy stały się miejscem wspólnego przeżywania emocji i spotkań pod gwiazdami – podkreślają organizatorzy z Fundacji Rozwoju Kinematografii.

Sztuka i krótkie formy – pokazy OnArt Festiwalu Kina i Sztuki

Wyjątkowym atutem projektu jest współpraca z OnArt Festiwalem Kina i Sztuki. Każdy seans główny zostanie poprzedzony projekcją inspirujących filmów krótkometrażowych, ukazujących świat sztuki, pasji i współczesnej kultury:

● „Cindy Sherman: Picture This” (reż. Sophie Chahinian) – intymny portret jednej z najbardziej tajemniczych artystek współczesności, redefiniującej pojęcie tożsamości.

● „Talismans” (reż. Lada Kopytova) – fascynująca opowieść o procesie twórczym londyńskiej artystki Klary Fokichevej i poszukiwaniu skarbów w rzecznym mule.

● „Alone against all” (reż. Fabrice Castanier) – poruszająca historia buntu i walki z materią artysty Nicolasa Daubanesa w rzymskiej Villi Medici.

● „Dance of Catharsis” (reż. Tymon Dominiczak) – zmysłowy esej filmowy łączący kulturę techno ze spirytualizmem i obrzędami rytualnymi.

Repertuar i lokalizacje pokazów (start: godz. 21:00):

15 sierpnia (sobota) | Stalowa Wola – Park Miejski

„Pies i Robot” (reż. Pablo Berger)

22 sierpnia (sobota) | Tarnobrzeg – Park Dzikowski

„Minari” (reż. Lee Isaac Chung)

29 sierpnia (sobota) | Leżajsk – Plac przy Miejskim Domu Kultury

„Na rauszu” (reż. Thomas Vinterberg)

5 września (sobota) | Rzeszów – Park Kultury i Wypoczynku

„Diamenty” (reż. Ferzan Özpetek)

Zadanie publiczne pn. „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim” zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny 2026”.