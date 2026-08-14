Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 sierpnia 2026

Kino pod gwiazdami wraca na Podkarpacie! Wystartuje cykl plenerowy „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim”

Cztery wyjątkowe wieczory filmowe w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Leżajsku i Rzeszowie. W programie nagradzane seanse pełnometrażowe oraz pokazy krótkiego metrażu w ramach OnArt Festiwalu Kina i Sztuki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Już od 15 sierpnia mieszkańcy i turyści odwiedzający Województwo Podkarpackie będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym cyklu plenerowych projekcji filmowych. Fundacja Rozwoju Kinematografii zaprasza na „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim” – przedsięwzięcie łączące światowe kino wybitnych reżyserów z kameralną atmosferą miejskich parków i placów.

Każdy z czterech zaplanowanych wieczorów filmowych rozpocznie się o godzinie 20:30. Organizatorzy zadbali o różnorodny i wartościowy program, który zadowoli zarówno miłośników kina artystycznego, jak i widzów szukających wzruszeń czy dobrej rozrywki pod gołym niebem.

– Celem projektu jest ułatwienie dostępu do wartościowego kina, integracja lokalnej społeczności oraz ożywienie urokliwych zakątków Podkarpacia. Chcemy, aby plenerowe pokazy stały się miejscem wspólnego przeżywania emocji i spotkań pod gwiazdami – podkreślają organizatorzy z Fundacji Rozwoju Kinematografii.

Sztuka i krótkie formy – pokazy OnArt Festiwalu Kina i Sztuki

Wyjątkowym atutem projektu jest współpraca z OnArt Festiwalem Kina i Sztuki. Każdy seans główny zostanie poprzedzony projekcją inspirujących filmów krótkometrażowych, ukazujących świat sztuki, pasji i współczesnej kultury:

● „Cindy Sherman: Picture This” (reż. Sophie Chahinian) – intymny portret jednej z najbardziej tajemniczych artystek współczesności, redefiniującej pojęcie tożsamości.
● „Talismans” (reż. Lada Kopytova) – fascynująca opowieść o procesie twórczym londyńskiej artystki Klary Fokichevej i poszukiwaniu skarbów w rzecznym mule.
● „Alone against all” (reż. Fabrice Castanier) – poruszająca historia buntu i walki z materią artysty Nicolasa Daubanesa w rzymskiej Villi Medici.
● „Dance of Catharsis” (reż. Tymon Dominiczak) – zmysłowy esej filmowy łączący kulturę techno ze spirytualizmem i obrzędami rytualnymi.

Repertuar i lokalizacje pokazów (start: godz. 21:00):

15 sierpnia (sobota) | Stalowa Wola – Park Miejski
„Pies i Robot” (reż. Pablo Berger)

22 sierpnia (sobota) | Tarnobrzeg – Park Dzikowski
„Minari” (reż. Lee Isaac Chung)

29 sierpnia (sobota) | Leżajsk – Plac przy Miejskim Domu Kultury
„Na rauszu” (reż. Thomas Vinterberg)

5 września (sobota) | Rzeszów – Park Kultury i Wypoczynku
„Diamenty” (reż. Ferzan Özpetek)

Zadanie publiczne pn. „Filmowe Lato w Województwie Podkarpackim” zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny 2026”.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy w Stalowej Woli i powiecie?
Stalowa Wola
Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy w Stalowej Woli i powiecie?
Klasyka w plenerze. „Dźwięki lata” w Bielinach
Ulanów
Klasyka w plenerze. „Dźwięki lata” w Bielinach
Jesienna akcja szczepienia lisów
Stalowa Wola
Jesienna akcja szczepienia lisów
Tragiczny wypadek w Grębowie. Nie żyje 32-letni motocyklista
Tragiczny wypadek w Grębowie. Nie żyje 32-letni motocyklista
Nocny przejazd na rolkach po Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nocny przejazd na rolkach po Stalowej Woli
Kolarze ruszą przez gminę Harasiuki
Harasiuki
Kolarze ruszą przez gminę Harasiuki
Jak przygotować dziecko do szkoły? Bezpłatne webinarium dla rodziców
Jak przygotować dziecko do szkoły? Bezpłatne webinarium dla rodziców
218 tys. zł dla Stalowej Woli. Powstaną dwa nowe sposoby pomocy mieszkańcom
Stalowa Wola
218 tys. zł dla Stalowej Woli. Powstaną dwa nowe sposoby pomocy mieszkańcom
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu